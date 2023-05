Lence Vrabcové z města pod Ještědem se podařilo skloubit koníček a práci. Působí jako nehtová designérka a ráda kreativně tvoří. Baví ji posouvat se vpřed, bořit hranice a překážky. Příležitost si to vše vyzkoušet měla díky 15. ročníku největší české nehtové soutěži Czech Nail Cup 2023, která nedávno proběhla v pražských Letňanech.

Lenka Vrabcová uspěla na 15. ročníku největší české nehtové soutěži Czech Nail Cup 2023. | Video: Lenka Vrabcová

Samotná soutěž se skládala z třinácti nominací, a to buď domácí poster, práce na místě či art box. „Rozhodla jsem se vyzkoušet osm nominací, ve třech případech se jednalo o domácí práci a u pěti jsem soutěžila přímo na místě,“ podotkla Lenka Vrabcová s tím, že na přípravu a trénink měla čtyři měsíce. Spolu s modelkou absolvovala několik tréninků. „Hodně času jsem věnovala i výrobě dekorací,“ dodala.

Soutěžící měli tak za úkol vytvořit svůj vlastní návrh podle zadaných kritérií. Témata byla například karetní hry, cosplay, Art French či svět motýlů. V případě práci na místě museli stihnout stanovený časový limit. Na průběh soutěže dohlíželi porotci. Zvítězil ten, kdo dosáhl nejvíce bodů z výherních pozic v rámci jednotlivých nominací. „Zisk titulu Top Master byl pro mě velké překvapení, opravdu jsem to nečekala. Snažím se ke své práci přistupovat s pokorou,“ svěřila se nehtová designérka.

Lenka Vrabcová uspěla na největší české nehtové soutěži Czech Nail Cup 2023

Zdroj: Lenka Vrabcová

Vítězstvím se automaticky nominovala na mistrovství Nailympia, které proběhne na podzim v Londýně. Jak sama přiznala, vnímá to jako obrovskou zkušenost a nepočítá s umístěním. „Těším se, až potkám kapacity v tomto oboru. Přeji si hlavně sama sobě dokázat, co umím,“ zdůraznila Vrabcová. Ta vnímá tyto soutěže i jako prostředek, jak se posunout dál. „Pomáhá mi to i vdalších oblastech, jako je školení nehtové modeláže v Čechách a na Slovensku. A zároveň tak mohu zviditelňovat vlastní značku,“ dodala.

Unikátní korunky z Liberce se staly součástí rotační expozice na Expo v Dubaji

Podle ní aktuálně frčí přirozenost, jednobarevné nehty s minimalistickým zdobením či francouzská manikúra. Ona sama ráda tvoří moderní tvary a věnuje se náročnějšímu zdobení. „Do budoucna si přeji, aby mě práce bavila jako doposud. Také bych chtěla rozšířit e-shop a zůstat aktivní na sociálních sítích,“ uzavřela Lenka Vrabcová.