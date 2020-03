Denně totiž čelí denně stovkám telefonátů, e-mailů a zpráv od zoufalých zdravotníků, policistů, hasičů, záchranářů z celé republiky, kteří nemají žádné ochranné prostředky. „Píšou nám ze všech možných sociálních zařízení a také lidé, kteří jsou vážně nemocní a zcela pochopitelně se nákazy koronavirem obávají,“ upozornil mluvčí TUL Radek Pirkl.

„Na Technické univerzitě v Liberci jsme během týdne dokázali rozjet výrobu roušek s ochrannou vrstvou z nanovláken. Mohli jsme tak přispět k lepší ochraně zdravotníků v situaci, kdy byl ochranných prostředků naprostý nedostatek. Je ale zjevné, že výrobní kapacity jedné univerzity nestačí,“ vysvětlil profesor David Lukáš z katedry chemie.

Jeho tým spolu s lidmi z katedry textilních a jednoúčelových strojů fakulty strojní. V rekordním čase sestavili a vyladili linku na výrobu nanomateriálu pro ochranné roušky, které dokáže vyrobit výroby 3,5 metru materiálu za minutu na pásu o půlmetrové šíři.

„Obracíme se na firmy, které mají zařízení na výrobu nanovláken a dalších vhodných materiálů. Na vědce z oblasti filtrace, virologie apod. – pomozte s testováním a vývojem ještě účinnějších filtrů a na všechny, kdo můžou šít látkové roušky, kterým dáváme k dispozici náš postup a budeme rádi, když jej vylepšíte. Za týden potřebujeme v ČR vyrábět alespoň 500 tisíc vyměnitelných filtrů denně a za další týden 2-3 miliony,“ upozorňuje Technická univerzita ve své výzvě.

V prvních dnech dodávala univerzita pro distribuci v kraji materiál i s návodem na šití roušek, teď ale změnila postup a nanomateriál chce využít nikoliv k výrobě samotných jednorázových roušek, ale jako filtr do roušek látkových. „Můžeme tak okamžitě ztrojnásobit svou dosavadní produkci obličejových roušek s nanotextilií,“ upozornil vedoucí katedry chemie Josef Šedlbauer,. „Filtry jsou navíc odolnější, takže vydrží zhruba dvojnásobnou dobu,“ dodává.

„Na filtry je potřeba mnohem méně materiálu než na celou roušku, navíc ubydou nevyužitelné odřezky, což také zefektivňuje produkci. Bavíme se asi o 20 tisících filtrech do roušek denně,“ doplnil Jaroslav Beran, vedoucí týmu, který zprovoznil a obsluhuje nanolinku. Vložení filtru ze speciálního materiálu je také mnohem rychlejší, než samotné šití nanoroušky. Filtr se dá navíc použít opakovaně, stejně jako látková rouška, která se může vyvářet a používat vícekrát.

Podle libereckých vědců je řešení navíc otevřené další inovaci. Umožňuje totiž zapojení všech dalších firem a výzkumných institucí, které jsou schopné vyvíjet a vyrábět vhodné materiály na filtry. „Je otevřené každému s dobrým nápadem. Sami to totiž nezvládneme. Naše kapacita je omezená a postavit nové stroje trvá příliš dlouho. Přitom strojů na výrobu nanovláken a jiných vhodných materiálů je v České republice dost. A my rádi pomůžeme s jejich nastavením, aby byl výsledek co nejlepší,“ upozorňují liberečtí vědci ve své výzvě. Připojit se lze ZDE.