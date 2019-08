Na čtyřicet flašinerářů z Čech, Slovenska, Moravy, ale i Polska, Francie, Německa, Švýcarska či Rakouska se sjelo do Liberce. Ten od středy hostí mezinárodní festival Liberecký flašinetář.

„Když jsem s tím před lety začínal, bylo to velmi opatrné. Netušil jsem, že se to rozroste do takové šíře,“ prozradil zakladatel festivalu Jiří Volný z Liberce. Inspirací mu byly hrací stroje, které vystavovalo Severočeské muzeum. Součástí festivalu je kromě produkce na náměstí před libereckou radnicí také řada koncertů. Kromě středečního v kostele sv. Kříže si je ve čtvrtek můžete vyslechnout také v Galerii Lázně.