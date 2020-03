Vyhlášená karanténa má velký dopad na gastroscénu, přesto se některé restaurace rozhodly pomoci a ocenit práci IZS. Jednou z nich je i liberecký Omam vyznačující se tím, že k podnikání přistupuje se společenskou odpovědností. Zapojili se do projektu Závěsná káva, kdy jejich zákazníci mohou předem zakoupit kávu, oběd nebo polévku lidem, kteří mají hluboko do kapsy. Tento projekt primárně cílí na lidi bez domova nebo ve složité životní situaci. A nezůstalo jen u toho.

„Pomoc pro všechny záchranáře nám přišla tak nějak automatická. Začalo to tak, že si vojáci přišli pro oběd a my se v danou chvíli rozhodli dát jim ho zdarma za to, co pro nás dělají. Až na základě tohoto jsme vyhlásili veřejnou výzvu pro všechny zdravotníky, hasiče, policisty a podobně,“ popsal vznik nápadu majitel restaurace Amar Shata. „Naše obědy jsou minimum proti tomu, co pro nás všichni dělají. Zaslouží si obrovský dík nás všech,“ doplnil s tím, že se setkali s obrovskou podporou ze strany veřejnosti.

Zatímco některé restaurace a rychlá občerstvení zavřely své brány úplně, jiné přešly k omezenému režimu. „Neustále hledáme balanc mezi tím, abychom ochránili naše zaměstnance, dodavatele i zákazníky, ale současně se udrželi alespoň trochu ve hře,“ nastínil Shata.

Zkrátili otevírací dobu a obědy vydávají přes okénko. Každý den pro ně ale představuje výzvu, jak se k nastalé situaci postavit. „V důsledku všech opatření se naše tržby propadly o desítky procent už nyní a zatím rozhodně nevidíme nějaké světlo na konci tunelu,“ doplnil restauratér.

K výzvě se přidaly další dvě liberecké restaurace, a to Organza a Street Pho. „Záchranáři, hasiči a další mají náš obdiv za to, co dělají. Proto jsme se rozhodli jim nabídnout občerstvení zdarma,“ vysvětlil majitel Jakub Vaniš. Oba podniky nadále fungují, pokrmy vydávají přes okénko a využívají služby Dáme jídlo.

Liberecký podnikatel Jiří Bláha ocenil nasazení členů IZS sladkou odměnou v podobě dortů, zatímco společnost Kitl se postarala o pitný režim záchranářů prostřednictvím svých sirupů. „Moc všem děkujeme za jídlo, podporu a sounáležitost. S plným žaludkem je svět vždy veselejší,“ ocenil nabídky mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.

Do výzvy pomoci záchranářům se zapojily následující podniky:

Omam, Organza, Street Pho, Coffee Story, Liên Quān, Burger King, Kitl, Pekařství Bláha