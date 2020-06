Soutěžilo se v několika skupinách. V kategorii Odborná a populárně naučná literatura vyhrála kniha Jizerské hory — o historii a umění do roku 1813, kterou do soutěže přihlásil nakladatel Roman Karpaš. Kategorii Beletrie a poezie ovládla kniha Polykat peří.

Ocenění získala také kniha Pohádky, pověsti a poudačky panství Rotštejnského II. Nejlepší uměleckou monografií a výtvarnou publikací je titul Ztracené květy, Plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě, za niž si pro cenu přišel Michal Panáček z Vlastivědného spolku Českolipska.

Vítězná publikace v kategorii Cena čtenářů získala celkem 3 837 hlasů a stala se jí kniha Jaroslava Kříže s názvem První Čech na pěti kontinentech: Cesty Čeňka Paclta (1813 - 1887). Porota se v letošním roce rozhodla udělit i Zvláštní cenu poroty, kterou si za knihu Příběh podještědské obce I. převzal autor Jan Havelka.

Zvláštní cenu Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury dostal fotograf Siegfried Weiss. „Cena pro Siegfrieda Weisse mě moc těší. Není snad žádného milovníka Jizerských hor, který by neznal toto jméno. Když se prostřednictvím jeho fotografií ponoříte do hor, je to jako byste tam v tu chvíli skutečně byli,“ prohlásila Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.