Český svaz ochránců přírody spustil kampaň Do přírody se smí!, ve které vyzývá lidi, aby – pokud mohou – vyrazili do přírody a hledali jarní houby. Ochránci přírody tak reagují na opatření, která omezují sociální kontakty v době koronaviru. Aby lidi motivovali nejen úlovkem, připravili si pro ně i soutěž.

Březovník obecný. | Foto: Český svaz ochránců přírody

Jaro není zrovna typickou houbařskou sezonou. Podle Jana Moravce z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) to ale neznamená, že nelze nic zajímavého z říše hub najít. „Nemluvíme ani tak o sbírání do košíku, i když i dobré jedlé houby lze touto dobou v přírodě potkat, ale zejména o houbách velice zajímavých tvarově. Touto dobou totiž v přírodě dominují smrže, kačenky, ohnivce, pálečky, destice a další prapodivnosti, které by běžný houbař leckdy ani za houbu nepovažoval,“ vysvětlil Moravec a dodal, že známější tzv. klasické houby lze v lese najít už v květnu.