/FOTO/ Nástěnný obrazový koberec s tematickými motivy Vratislavic získal městský obvod od České Skalice a plánuje ho umístit v přízemí nové knihovny.

Unikátní koberec zobrazuje Vratislavice. | Foto: Vratislavice nad Nisou

Jeho historie sahá do 20. let minulého století, kdy byl darován továrníkovi Willymu Gizkeymu při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Zachycuje historický vývoj firmy Ginzkey, od počátků domácké výroby v rodném domě až po výstavbu výrobních budov, skladů a hal. Až do roku 1937 putoval po celém světě. Během poválečného období upadl v zapomnění a světlo světa opět spatřil díky tzv. vratislavické muzejní komisi, která ho znovuobjevila před dvěma lety.