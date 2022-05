Tradiční jarní turisticko-orientační jízda historických automobilů regionem Liberecka a jeho širším okolím proběhla poslední dubnovou sobotu.

Retro Tour Liberec. | Foto: Martin Štefanov

V minulých dvou letech byla tato jízda nazývána „Roušková 100“, a to z důvodu povinných roušek na obličejích jezdců. „Bezroušková 100“ tak nyní získala označení Retro Tour Liberec. Auta se dopoledne sjížděla před budovou Severočeského muzea a na jejich řidiče čekala trasa dlouhá přibližně sto kilometrů. Letošní akce zároveň upozornila i na několik významných motoristických výročí spjatých s městem pod Ještědem. Letos uplynulo 150 let od narození prvního libereckého motoristy, barona Theodora von Liebiega, a 120 let od počátku výroby prvních libereckých motocyklů značky Linser. Před 110 lety se také narodil významný liberecký závodník Leopold Lancman.