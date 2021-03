"Matrice 210RTK DJI je profesionální zařízení se třemi pozicemi pro umístění kamer. Ve výbavě hasičského bezpilotního letadla je kombinovaná kamera, která má v těle zabudovanou termokameru s rozsahem měření -40° až +550°C, optickou kameru bez možnosti přiblížení a optickou kameru s třicetinásobným zoomem a možností záznamu ve fullHD kvalitě," uvedl k technickému vybavení dronu tiskový mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Zásahy, při kterých dron pomáhal:

18. 4. 2020 požár lesa v Tuhani

14. 9. 2020 destrukce domu v Liberci

15. 9. 2020 požár skladu munice v Bílině

26. 2. 2021 požár průmyslové haly v Chrastavě

Nosnost stroje a délka nasazení na jedno nabití ve vzduchu je závislá na druhu použitých akumulátorů. Součástí příslušenství jsou záložní akumulátory a také rychlonabíječka. Díky tomu je možné, aby byl dron v provozu prakticky neomezenou dobu.

"Nasazen může být v rozsahu teplot od -10°C do +40°C a větru, který nepřesáhne rychlost 10 m/s. Obsluhu zařízení tvoří vždy dvě osoby - pilot, který musí být s dronem v nepřetržitém vizuálním kontaktu a operátor kamer," upřesnil Sucharda.

Během pátečního zásahu v Chrastavě hasiči použili i dron, jehož kamera je kombinovaná s termokamerou. Díky této technologii dokáží hasiči snadněji odhalit ohniska a tím efektivněji zacílit požární útok. Autentické záběry z místa události níže ? pic.twitter.com/YEglMLhqid — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) February 28, 2021

Obraz z dronu je přenášen do zobrazovacího zařízení operátora, nebo dalších zobrazovacích zařízení hasičů ve vzdálenosti do 100 metrů při přímé viditelnosti. "Momentálně probíhá testování přenosu dat přes internet. Tento způsob by umožnil téměř v reálném čase poskytovat informace z místa zásahu například na krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje, nebo do štábu velitele zásahu a tím rozhodovací proces ještě více zefektivnit," dodal tiskový mluvčí hasičů.

Hasiči dron využívají především při zásahové činnosti. Stroj ale používají i při cvičeních. Dron byl spolufinancován z prostředků strukturálních a investičních fondů EU v rámci projektu „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“. Konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.