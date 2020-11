Smrk pichlavý ze Soukenné ulice ve Frýdlantu byl pro letošek vybrán jako vánoční strom a už stojí na náměstí T. G. Masaryka.

Frýdlantské náměstí zdobí vánoční strom. | Foto: Město Frýdlant

Městu ho daroval Václav Myška. „Když jsme se do domu v roce 1985 přistěhovali, stály nám na zahradě tři smrky. Jeden byl už vysoký a jeho kořeny zasahovaly do kanalizace, bylo ho proto potřeba pokácet. Druhý byl také vysoký, ale na zahradě zůstal na svém místě až zhruba do roku 2010 a tento třetí, který je letos vánočním stromem Frýdlantu, jsem musel přesadit. Měl tehdy kolem metru a půl a stál u plotu při vjezdu,“ zavzpomínal dárce.