Rozhledna ve Frýdlantu byla ve špatném technickém, a proto se město rozhodlo přistoupit k její rekonstrukci. Práce na celkové obnově venkovního zdiva, které po kusech odpadávalo, odstartovaly začátkem června.

Frýdlantská rozhledna prochází opravou. | Foto: Město Frýdlant

Oprava se vyšplhala na necelých 900 tisíc korun bez DPH, a hradí ji město ze svého rozpočtu. „Situaci jsme se snažili řešit už před třemi lety, ale finanční nároky především na lešení byly pro město neakceptovatelné. Zaplatit jen za stavbu a pronájem lešení dva miliony korun nám prostě nepřišlo ekonomické. Považujeme proto za malý zázrak, že se podařilo sehnat dodavatele Karla Šimka, který rozhlednu opraví s využitím komínářské metody a komínářského lešení,“ sdělil frýdlantský starosta Dan Ramzer.

Oprava venkovního zdiva bude pokračovat do konce listopadu. „Postupně proběhne oprava zdiva podstavce, oprava zdiva dříku, oprava římsy ochozu, oprava zdiva zábradlí a nastříkán bude celkový hydrofobizační nátěr,“ podotkla Lenka Vebrová z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Rozhledna je otevřena pro turisty i během své opravy, jen je třeba opatrnosti. Otevírací doba rozhledny je během prázdnin denně kromě pondělí. Od úterý do pátku od 10.00 do 17.00 hodin, v sobotu a neděli od 9.00 do 18.00 hodin. Vstupné se platí v přilehlém objektu rozhledny a je pro dospělé 20 korun, pro děti, seniory a držitele ZTP 15 korun.

Ve výšce 399 metrů n. m. stojí nad městem Frýdlant 21 metrů vysoká rozhledna. Ta nahradila starou dřevěnou věž otevřenou 6. června 1890 a pro zchátralost uzavřenou a strženou v roce 1906. Viditelnost z věže je nyní poněkud menší, ale přesto stojí zato vystoupit po 100 žulových schodech do podlažního plata. Výhledu dominuje Frýdlantský zámek, tyčící se na kopci na opačném konci města, severní svahy Jizerských hor, táhlý vrchol Vysoký s větrníky elektráren, nakouknout můžete i do sousední Polské republiky.