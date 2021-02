Nový český film Poslední závod, který vychází z dramatického osudu Hanče a Vrbaty, natáčí režisér Tomáš Hodan, který je zároveň autorem námětu a scénáře. Filmaři se nyní přesunuli na Medvědí boudy, na Labskou boudu, Luční boudu a další autentická místa.

Natáčet se bude až do dubna. Právě natáčení na autentických místech v extrémním počasí je pro tvůrce výzvou a zároveň přináší větší náročnost pro produkci. „Nechtěli jsme utéct před počasím do ateliéru, věříme, že točit v mínus 15˚C na místech, kde se to všechno stalo, se projeví i v syrovosti a dramatičnosti výsledného filmu,“ konstatuje režisér Tomáš Hodan.

Film Poslední závod přiblíží legendární lyžařský závod, který se odehrál na hřebenech Krkonoš v roce 1913 a při němž zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. V hlavní roli Bohumila Hanče se představí Kryštof Hádek, další postavy historického příběhu ztvární Judit Bardos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Pavla Beretová, Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý, Jan Hofman ad.