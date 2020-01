Studenti a studentky oboru návrhářství textilu a oděvu z liberecké textilní fakulty předvedli v Jablonci nad Nisou své modely. Výstavu semestrálních prací studentů 2. a 3. ročníku zahájila, jak už bývá při prezentacích v Galerii N zvykem, módní přehlídka.

Módní přehlídka studentů v Galerii N v Jablonci nad Nisou. | Foto: Deník / Kamil Košun

Fashion show doplnila výstava studentů návrhářství skla a šperku, jejichž výtvory jsou k vidění v ateliéru nad galerií. Ve výstavní síni uvidí zájemci až do pátku 21. února také tkané tapiserie, textilní miniatury, prostorové plastiky nebo oděvní kompozice realizované v technice pletení a digitální tisk. Galerie je otevřena od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin a vstup je zdarma.