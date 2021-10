„Je skandální, že vláda nedokáže na Polsku vyjednat omezení těžby a plán na její rychlé zastavení. Potom, co nám dal za pravdu evropský soud, který kvůli ničení českého životního prostředí rozhodl o okamžitém zastavení těžby a nyní dokonce nařídil Polsku platit pokutu, chce vláda uzavřít smlouvu bez ohledu na to, že Polsko nerespektuje evropský soud a nenabízí Česku skutečné řešení negativních vlivů těžby,“ řekla koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Nikol Krejčová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.