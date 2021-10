Setkání s jubilanty zorganizovalo město Frýdlant po dvou letech, kdy se kvůli covidu podobná setkání nemohla konat. Znovu se tak jubilanti mohli setkat za předpokladu, že jsou očkovaní nebo se před akcí otestovali.

„Ke slavnostnímu stolu jsme pozvali každého, kdo v období leden až červen 2021 oslavil 70, 75 nebo 80 let. A pak všechny, kteří slavili každé další narozeniny, tedy je jim 80+,“ vysvětlila matrikářka Ivana Sitzberger, která všem oslavencům předala pamětní list, od starosty města Jiřího Stodůlky a místostarosty Dana Ramzera pak dostali květinu.

Všichni tři přidali i gratulaci. Po obdarování oslavenců následovalo přátelské posezení u připraveného občerstvení. „Během něj jsme si povídali o tom, co je ve městě nového, co se za poslední dobu povedlo, ale i o tom, co seniory tíží,“ řekl místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer a dodal, že jediné, co ho na tomto setkání velmi mrzelo, byl fakt, že mnozí ze seniorů už se i kvůli tomu, že podlehli nemoci covid-19, podobných setkání nikdy nezúčastní.

Po skončení programu, který je určen jen jubilantům a jejich doprovodu, pak přišel na řadu program pro širokou veřejnost - taneční odpoledne s Fbandem. Během přestávky pak seniorům předvedly své taneční schopnosti děti ze sportovního tanečního klubu Jiskra Raspenava.