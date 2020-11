Dva měsíce nehrají, přesto pokračují. Vybraná částka na podporu čtyřleté Lexinky se už vyšplhala do úctyhodné výše.

„Náš klub je hrdý na to, že ač na hřišti ne vždy dokážeme odejít jako vítězové, mimo něj jsme však všichni šampióni. O to více nás těší, že se k nám připojuje stále více a více lidí, kteří věnují nejen svůj čas, ale hlavně prostředky, díky nimž může malá, za to velká bojovnice Lexinka, vyhrát svoji životní bitvu. A my každý její krůček budeme bedlivě sledovat a podporovat ji i nadále,“ pronesl nadšeně mentor projektu klenovického klubu Josef Popelka

„Zároveň chceme poděkovat všem dárcům, jenž se podíleli na neskutečné sumě šedesát tisíc korun, které se nám společně podařilo dát dohromady,“ dodal Popelka.

Speciální trička, ligový klub a anonymní dárce

"O celou polovinu částky se postaral prvoligový FC Slovan Liberec. Další část pak vyšla z již zmiňovaného projektu 'Každý gól se počítá', z prodeje trik speciálně vyrobených pro tuto příležitost a v neposlední řadě díky štědrosti anonymního dárce," informoval Josef Popelka.

„Holky nejprve dostaly šek od FC Slovan Liberec, který reprezentoval hráč našeho týmu Marek Liška. Ten společně se svým bratrem Jirkou (ex-libereckým hráčem a současným vedoucím mužstva liberecké juniorky) mají největší podíl právě na této spolupráci a sumě, kterou tým z pod Ještědu věnoval. Nesmírně si toho všichni vážíme a věříme, že to nebyla poslední spolupráce," přeje si předseda klenovického klubu Stanislav Cetkovský.

Dojatá maminka

"Chtěla bych vám moc poděkovat, za krásný příspěvek pro moji dceru Lexinku. Vážím si toho, že i v této době, kdy to nikdo z nás nemá lehké, se lidé dokážou semknout. S Lexinkou makáme na tom aby se posunovala dopředu a to hlavně díky rehabilitacím na které tyto peníze použijeme," sdělila při přebírání šeku Kateřina Piňosová z Prostějova.

Projekt bude pokračovat.

„Maminka Kačka má náš neskonalý obdiv a úctu, s jakou péčí a láskou se o čtyřletou dcerku stará. Díky ní vidíme, že to vše má smysl a stojí za to rvát se o vítězství. Budeme i nadále rádi Lexinku podporovat, i když si od fotbalu na chvíli odpočineme. O to více se vrátíme plni sil, elánu a odhodlání. Děkujeme, že jste u toho s námi,“ slibuje mentor projektu Josef Popelka, který uzavírá: "Finanční hotovost již byla převedena na transparentní účet: 2601389022/2010, kam můžete přispívat i vy.“