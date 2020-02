Fotbalpark v Liberci se dočkal na jaře před dvěma lety slavnostního otevření právě ve Vesci. „Fotbalgolf mohou hrát opravdu všichni, od malých capartů až po seniory. Výhodu mají hlavně ti, kteří někdy hráli či hrají golf nebo fotbal,“ přiblížil Jiří Veverka, který hřiště spoluzaložil a stará se o marketing a firemní akce.

Když se ohlédnete zpět, jak byste zhodnotil fotbalgolf v Liberci za uplynulý rok? Co se povedlo, co je naopak zlepšit?

Za sebe musím říct, že se nám povedlo vše naplánované splnit. Dodělali jsme lepší zázemí občerstvení, buňky jsme obložili dřevem a hřiště se nám podařilo dostat do skvělé kondice i díky dobrým přírodním podmínkám. Přes podzim hodně pršelo, tak se nám vyplatilo zainvestovat do zasetí nové trávy, která věřím, velmi pomůže při bojích se suchem.

Jaké máte plány pro tento rok? Připravujete nějaké novinky?

Máme velké plány. Pro novou sezónu navazujeme úzkou spolupráci s domácím fotbalovým klubem FC Slovan Liberec, kdy již loni u nás hráči i trenéři měli několik tréninků a teambuildingů. Letos to chceme posunout ještě dále – náš fotbalgolfový tým se bude jmenovat FG SLOVAN LIBEREC, hráči budou mít volné vstupy na hřiště, budeme spolupracovat v rámci poločasových soutěží na zápasech a chystáme speciální „výzvy“ s Kubou Děkanem.

Kdy startuje sezóna?

Sezónu bychom rádi odstartovali samozřejmě co nejdříve dle aktuálních podmínek. Reálně za sebe vidím termín na přelomu března a dubna, protože hřiště je již v mnohem lepším stavu než bývalo loni. Chystáme na sezónu několik turnajů, v červnu tu opět proběhne ligové kolo České fotbalgolfové ligy a všichni se budeme připravovat na Mistrovství světa, které se bude po pěti letech konat opět v České republice a to konkrétně v Rumburku, na Dymníku.

Jak to je se zájmem o tento sport?

Zájem velmi rychle stoupá. Tím, že náš sport není náročný pro žádnou věkovou kategorii a k jejímu vyzkoušení stačí opravdu dobrá obuv, je to sport pro všechny. V první sezóně hřiště navštívilo něco přes 3000 hráčů, loni to byl téměř dvojnásobek. Máme i mnoho permanentkářů, kteří si kupují permanentky na celou sezónu a chodí hrát téměř denně. Během hezkého počasí tedy hřiště praská ve švech a do toho pořádáme i mnoho turnajů.

Jestli se nepletu, chodí k vám trénovat i sportovci. Jaké týmy?

Jak jsem zmiňoval již výše, chodí k nám v podstatě všichni hráči Slovanu Liberec, kompletní A-tým a většina juniorských i dětských kategorií. Stejně tak u nás bylo již i několik hráčů Jablonce, který má o hřiště také zájem a věřím, že se nám podaří uspořádat i klasické fotbalgolfové derby LIBEREC X JABLONEC. Kromě těchto týmů k nám chodí i hráči Bílých Tygrů, Mladé Boleslavi a mnoho dalších juniorských týmů snad ze všech sportů.

Fotbalgolf je v Liberci spjat se známými osobnostmi, že?

Kromě Kuby Děkana, který je se mnou konkrétně v týmu, také v reprezentaci navštěvuje hřiště pravidelně Paulie Garand, Kenny Rough, Beef, Sebastian a mnoho dalších. Dle toho co vnímám, zatím tento sport chytl každého, kdo u nás na hřišti byl. Jste na čerstvém vzduchu, s krásným výhledem a přitom deset minut od centra Liberce

Převažují mezi návštěvníky muži nebo ženy?

Samozřejmě převažují muži, ale máme tu mnoho návštěvníků, kteří chodí v párech, nebo rodiny s dětmi.

Jak probíhá údržba hřiště? Co je k tomu všechno potřeba zařídit?

Martin Bartoš, který má hřiště kompletně na starosti v rámci údržby, je ve spojení s golfovým hřištěm na Machníně a snažíme se využít maximálně jejich zkušenosti. Údržba v roce 2020 byla opravdu důležitá a důkladná a věřím, že se to odrazí na kvalitě hřiště pro letošní sezóny.

Proč bych si měl přijít zahrát fotbalgolf?

Pokud má člověk rád sport, čerstvý vzduch, krásný výhled, dobré pití a potřebuje si vyčistit hlavu, nebo vyzkoušet něco nového, je to činnost přímo pro něj. A to opravdu naprosto pro každého. Chodí k nám lidé od 3 let až po velmi vitální důchodce, kteří jsou pravidelnými návštěvníky.