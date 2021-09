Občané by se měli připravit na dočasnou změnu dopravního značení v ulicích Vrkoslavická a U Stadionu před, v průběhu i po skončení rizikového utkání.

Pořádně vypjaté by mohlo být nedělní fotbalové utkání Fortuna:Ligy v Jablonci nad Nisou. Přijede tam totiž tým FC Slovan Liberec. Policie se připravuje na možné střety fanoušků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.