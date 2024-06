Formule se dočkala několik vylepšení a novinek, kterými se liší od svých předchůdkyň. Tu nejvýznamnější představují elektromotory. „Je to opravdu velká změna, ze zadokolky se stane čtyřkolka. Už loni jsme udělali první návrhy, provedli testování a letos motory zakomponujeme do předních kol formule. Velkou výhodu by to mohlo mít během zatáčení, kdy budeme schopni přenést výkon na vnější kolo, a tím získáme lepší manévrovatelnost,“ řekl Ladislav Horálek z fakulty strojní. „I když půjde o hybrid, monopost stále spadá do kategorie formulí na spalovací pohon,“ doplnil.

Podle vedoucího konstrukce Ondřeje Polívky rám letošní formule vycházel z předchozího konceptu. Tvoří ho 123 kusů trubek v celkové délce 37 metrů. „Naším cílem bylo snížení hmotnosti, což se podařilo o tři kilogramy. Rám váží 29 kilogramů a zachovali jsme koncept dělené zadní části rámu,“ sdělil Polívka.