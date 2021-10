Prvních dvě stě prváků se mohlo radovat z uvítacího balíčku. Představily se spolky a univerzitní projekty jako TULab, Student Business Club, Kariérové centrum, ESN a další.

K poslechu zahrály kapely jako TUL band, One&Half, Počátky či The Scoffers. Večer sehrál v aule divadelní spolek ÚNOS představení Sněhur a trpaslice. Studenti si mohli vyzkoušet hraní počítačových her a přihlásit se do univerzitních e-sportovních týmů. Nechybělo ani občerstvení.