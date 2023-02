„Prožíváme dosud nejtěžší období, protože nás dohání dozvuky epidemie koronaviru, během které jsme vyčerpali rezervy,“ svěřil se zakladatel libereckého espresso baru Leoš Pavlata. On sám spolu s manželkou tehdy skočili do neprobádaných vod a všemu se museli naučit, včetně přípravy kávy. „I když mám někdy sklon bilancovat a hledět zpět do minulosti, rozhodnutí otevřít kavárnu nelituji,“ dodal.

Během epidemie nehodili flintu do žita, otevřeli výdejové okénko a zákazníci je podpořili. Díky kolektivu, který nevnímá práci jen jako nutnost a do jisté míry pro kávu žije, se podařilo navázat vztahy se stálými zákazníky. „Žijeme s lidmi jejich životy a jsme nestrannými pozorovateli,“ zdůraznil Pavlata.

Pro letošní rok nemají v plánu zbytečně experimentovat, spíše provoz kavárny stabilizovat a vybudovat pevnější základy. „S novými věcmi přicházíme průběžně. Využijeme náš potenciál a budeme se soustředit na věci, které víme, že umíme,“ nastínil plány podnikatel. U příležitosti 6. narozenin mohli zákazníci napsat na přáníčka, co by v kavárně uvítali nebo změnili. „Rádi bychom vyslyšeli jejich tužby a přání, určitě to vezmeme v potaz,“ upřesnil. Už od začátku si v kavárně vyráběli svoje bezlepkové zákusky. Rok a půl zpět, kvůli kapacitě, přesunuli výrobu do jiného prostoru v centru Liberce a zásobují libereckou i pražskou kavárnu.

Střídají kávy z celého světa

Svou cestu sem si našli hlavně studenti a mladí lidé, ale kavárnu navštěvuje opravdu pestré spektrum zákazníků. Největší zájem je stále o kávu, zdejší baristé ji připravují ze stoprocentní arabiky, nepoužívají směsi. Na filtru i espressu se střídají kávy z celého světa. „Lidé si mohou u nás udělat lepší den, odložit problémy každodenního života stranou a užít si chvilku pro sebe,“ zdůraznil Pavlata s tím, že museli přistoupit ke zdražování. „Ceny se nyní snažíme udržet. Hledáme místa, kde se dá ušetřit, a zároveň nesnižovat kvalitu. Procházíme drobné položky, to jsme dříve nemuseli,“ osvětlil.

V kavárně se snaží podporovat snahy libereckých tvůrců. Jednou z nich je například Barbora Hnízdilová a její projekt Vem si, co potřebuješ. „Pokud to nejsou témata, která společnost rozdělují, nevidím v tom problém,“ řekl provozovatel. A co by si přál do budoucna? „Chtěl bych, aby se k nám vraceli spokojení zákazníci, to je vlastně to, proč to děláme,“ uzavřel Leoš Pavlata.