„Závod v Krkonoších, při kterém Hanč s Vrbatou zemřeli, se běžel taky na 50 kilometrů jako Jizerská 50, takže se to spojení nabízelo. I když jsme si na celou padesátku netroufli, tak si teď říkám, že bychom ji možná dali. Kluci jízdu na historických lyžích měli vyzkoušenou z natáčení, takže byli rychlejší než já,“ řekl Deníku režisér Tomáš Hodan. Dodal, že lyže, na kterých filmová výprava závodila jsou stejné jako ty, které uvidí diváci ve filmu.

„Lyže vyráběl Mirek Pivnička z Jiřetína pod Bukovou, který jel závod s námi. Zároveň si také zahrál ve filmu a hodně nám pomáhal s dobovým vybavením a terminologií,“ doplnil Hodan, jehož film bude mít premiéru 24. března. Na tem samý den navíc připadá výročí úmrtí Bohumila Hanče, který v roce 1913 tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš.

Poslední závod - upoutávka

Zdroj: Youtube

Z jejich příběhu se stala legenda a nový film chce divákům ukázat, co se tehdy opravdu stalo. „Závod se začal hned druhý den vyšetřovat kvůli tomu, jestli neselhali pořadatelé. Takže existují velmi detailní záznamy o tom, kdo kdy a kam vyrážel. Je tam zhruba hodina a půl mezi tím, kdy kontrolor viděl na trati u Violíku Hančeho a než ho Emerich Rath našel. Tam se museli potkat s Vrbatou, protože Hanč měl Vrbatův kabát. Jak přesně to ale bylo, už se nikdy nikdo nedozví,“ vysvětlil režisér, který do příběhu vrátil i důležitou postavu pražského Němce Emericha Ratha, který se s nasazením života snažil Hanče zachránit.

Ratha si ve filmu zahraje Marek Adamczyk. „Jelo se nám úplně skvěle, počasí bylo výborné a dobrý sníh. Na lyžích jsem dlouho nestál, tak jsem čekal, jaké to bude, ale jelo se na nich dobře. Náš film začíná také takto idylicky za dobrého počasí a končí velmi dramaticky ve vánici,“ vysvětlil Adamczyk s tím, že po závodu mu připadá, že Jizerky jsou oproti Krkonoším „naprostá brnkačka“. „Žádný kritický moment jsme nezažili. Klidně bych si zajel ještě jedno kolečko,“ dodal v cíli závodu herec.

Natáčení v drsných podmínkách

Filmový štáb loni natáčel v extrémních podmínkách na hřebenech Krkonoš, na Labské boudě, Medvědí boudě, Brádlerových boudách, v Hostinném a na Jizerce. Na náročné natáčení zavzpomínal představil Vrbaty, herec Vladimír Pokorný. „Byli jsme na Zlatém návrší, kde není žádný kopec, takže tam neuvěřitelně foukalo. Když jsem roztáhl ruce, tak mě vítr tlačil dozadu. Do toho tam byly větráky a lidi ze štábu na mě házeli sníh. Já jsem byl jen v košili a bylo to dost drsné,“ řekl Pokorný. Dodal, že se na natáčení herci připravovali a otužovali se. „Dnešní závod byla oproti tomu sranda. Jeli jsme jen 10 kilometrů, takže to byla taková hezká procházka,“ doplnil Pokorný s tím, že film Poslední závod je jeho „první filmová role, která stojí za řeč.“

„Když jsem tu roli dostal, měl jsem z toho obrovskou radost. Jsem z rodiny horolezců a příběh Hanče a Vrbaty jsem poprvé slyšel asi ve čtyřech letech, když jsme se s mámou v zimě ztratili v Jizerkách v lese,“ řekl Deníku Pokorný.

Dotočeno. O víkendu padla poslední klapka filmu Poslední závod

Podle Kryštofa Hádka, který hraje Bohumila Hanče, byly sobotní Jizerky přívětivé. „Na natáčení jsme zažili mnohem horší podmínky, kdy bylo mínus 15 stupňů a vítr foukal rychlostí 80 kilometrů za hodinu,“ vysvětlil Hádek. Role pro něj byla srdcovou záležitostí. „Znám ten příběh od mala. Jsem rád, že jsem si ten závod mohl prožít minutu po minutě. Hanč byl v tehdejší době asi nejslavnější sportovec. Během přípravy hodně z nás trénovalo i na běžkách, já jsem tolik nemusel, protože na nich jezdím od dětství,“ doplnil Hádek. Dodal ještě, že film Poslední závod není jen o tragickém osudu závodníků, ale také o vzniku turistiky v Československu a českoněmeckých vztazích.

„Počítáme s tím, že lidé budou vědět, jak příběh Hanče a Vrbaty dopadne. Přesto tam je překvapivá pointa, protože vyprávíme také příběh Emericha Ratha, který jako jediný závod v Krkonoších přežil. Sledujeme jeho osudovou linku z roku 1959, kdy se Rath chystá na olympiádu do Říma, kam byl pozvaný jako čestný host a chtěl tam dojet na kole,“ vysvětlil režisér filmu Tomáš Hodan, který kvůli koronaviru přeložil plánovanou premiéru z února na březen. „Doufáme, že se nám s filmem Poslední závod podaří vrátit diváky do kin,“ dodal Hodan.