Protože je však Benátská i přehlídkou toho nejlepšího, co nabízí česká mainstreamová scéna, mohou se návštěvníci těšit například na kapely Divokej Bill, Čechomor, Buty, ale i nejzářivější jména mladé scény jako jsou Yzomandias a Nik Tendo, Sima nebo Ben Cristovao. Celofestivalová vstupenka vyjde na 2190 korun, pro děti do 14 let stojí 800 korun a pořídit se dají i jednodenní lístky v cenovém rozmezí od 1090 do 1390 korun.

Kdo by nechtěl čekat až do Benátské!, může zahájit festivalovou sezónu už 17. května na Studánka Festu, který se bude konat v Autokempu Liberec. Zahrají tam Walda Gang, Protheus, Aleš Brichta, Wohnout, Vypsaná fixa a spousta dalších kapel. „Už se moc těším,“ napsala na facebook Barunka Pertlová.

To nejlepší z domácí rockové scény v jeden den na jednom pódiu nabídně také Rock in Town v Liberci. Na festivalu v pivovaru Konrad zahrají kapely Tublatanka, Harley, Horkýže Slíže a další lineup pro letoček je v přípravě. Festival se bude konat 31. května a vstupenky stojí do 790 korun.

Hned 1. června můžete ještě stihnout už třináctý ročník Ještědské Odysey, festivalu na čtyřech hudebních scénách v areálu Vesec s podtitulem Čas a prostor tvoří naší realitu a existence má svá neměnná pravidla.

Měsíc před Benátskou!, tedy 22. června, se ještě v areálu Kristýna chystá Hrádek Rock Summer 2024. “Na festivalovou louku dorazí liberecká partička Krucipüsk, hvězdnou oblohou vás provedou kluci z UDG, na správnou vlnu naladí Vltava, o pořádný kotel před pódiem se postarají kluci z John Wolfhooker, humor do vás nasype Vojtaano a o dávku punkrocku se postarají Roadkill Souls,” zvou pořadatelé. Vstupenky na hudební festival v srdci česko-polsko-německého trojmezí stojí 590 korun.

Kdo by měl ve stejném termínu chuť na něco komornějšího, nabízí se vinařská akce pod širým nebem Turnovské pohárky. Její první ročník se bude konat v městském parku, za zakoupenou vstupenku tam dostanete festivalovou skleničku, neomezenou konzumaci vína, cymbálovou muziku, tematické soutěže a mnoho dalšího. “Pozvané vinaře jsme pečlivě prochutnali a vybrali, takže na kvalitu vína ručíme,” řekl za organizátory Zdeněk Pohl. "Hlavním impulsem pro uspořádání byl fakt, že na podobné akce jezdíme na Moravu a vzhledem k tomu, že to máme přes celou republiku, tak jezdit pětkrát za rok klidně 800 až 900 kilometrů na jednu akci, je dosti časově i finančně náročné, tak jsme si řekli, že zkusíme převézt kousek Moravy k nám do srdce Českého ráje," dodal.

Pro děti je pak na stejnou sobotu, tedy 22. června připravený Fesťáček ve Vesci. „Největší dětský festival rozzáří vaše srdce i obličeje a úsměvy vašich dětí,“ hýří optimismem organizátoři. Mezi interprety na Fesťáčku v Liberci vystoupí Kája a Bambuláček, Miro Jaroš, Karol a Kvído, Bibi Bum a Michal Nesvadba. V areálu bude pro děti připravená také kontaktní zoo, malování na obličej, herní a odpočinková zóna a kolotoče, pěnová párty i skákací hrady. „Děti se mohou pomazlit s malými zvířátky, nakrmit je, nebo se svézt na oslíkovi a v herních zónách mohou tvořit, objevovat a učit se novým aktivitám,“ popisují organizátoři. Děti do dvou let mají na Fesťáček vstup zdarma a ostatní zaplatí na místě 650 korun nebo je možné lístky koupit o něco levněji v předprodeji.

Z menších akcí stojí za zmínku ještě Festival Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem. Co se stane, když se na jedné lavičce sejde 6 obrozenkyň a jeden muž? Jaké to je psát a mít hlad? Jak tančil Bedřich Smetana a jak to souvisí se Světlou? Na všechny tyhle otázky a mnoho dalších by měl návštěvníkům odpovědět právě jediný literární festival 19. století, který se bude letos konat už po osmé v sobotu 25. května. Vstupné na něj je zdarma.

Smutná zpráva je, že Majáles v Liberci letos po šesti letech nebude. „Z hlediska rostoucích nákladů a časové náročnosti pořádání akce takovéhoto rozsahu jsme se s týmem Kultura z.s. rozhodli již další ročník Majáles Liberec neuspořádat.“

