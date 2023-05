Sezóna letních festivalů se nezadržitelně blíží a v samotném krajském městě nebude o pestrý výběr nouze. Milovníci pohodové atmosféry a letní pohody se mohou těšit rovnou hned na několik festivalů, které jim nabídnou pořádnou porci hudby, jídla i divadelních představení.

Průvodem herců v maskách odstartoval 20. ročník festivalu Mateřinka. Rok 2009. | Video: Deník/Aleš Vávra

Město pod Ještědem po dvou letech opět ožije loutkovým divadlem, v červnu se koná mezinárodní loutkářský festival Mateřinka. Jeho sedmadvacátý ročník proběhne ve dnech 13. až 17. června a během pěti dní nabídne malým divákům a jejich rodičům to nejlepší ze současné loutkové tvorby pro děti předškolního věku.

Festivaly na Liberecku

Mateřinka

13. až 17. června, Liberec



Prima Fresh festival

16. a 17. června, Park Budyšínská, Liberec



Benátská! s Impulsem

28. až 31. července, Vesec

Na festivalu vystoupí téměř dvě desítky profesionálních loutkových divadel i špičkových sólistů nejen z České republiky, ale také z Belgie, Dánska, Německa a Slovenska. Hrát se bude na různých místech po celém Liberci i v okolních městech.

„Hrát se bude kromě Naivního divadla také v Kulturním centru Vratislavice 101010, v Oblastní galerii Lázně, v Základní umělecké škole, v Jedličkově ústavu, v Divadle F. X. Šaldy a také v Jablonci nad Nisou a v Turnově. V rámci doprovodného programu proběhnou představení pod širým nebem, workshopy, k vidění budou hned tři výstavy a k poslechu koncert. Na náměstí před radnicí nebude chybět naše sloní vzducholoď Elefantelin, která zájemcům nabídne nevšední „vzduchoplavbu“ v podobě krátké produkce,“ přiblížila program ředitelka Naivního divadla Kateřina Pavlů.

Zahájení 20. ročníku festivalu Mateřinka v roce 2009

Zdroj: Deník/Aleš Vávra

Mateřinka je festival profesionálních loutkových divadel, který se jako jediný v České republice a široko daleko v Evropě zaměřuje výhradně na tvorbu pro děti předškolního věku. Do festivalového programu, který je soutěžní, jsou vybírána představení statutárních divadel, nezávislých souborů, privátních skupin i sólistů. Z nich na závěr navrhne pětičlenná odborná porota k ocenění ta nejzdařilejší.

„Mateřinka je festival s nezanedbatelnou tradicí. Jeho vznik se datuje rokem 1972, kdy byla pod tímto názvem uspořádána v Liberci první česká národní přehlídka tohoto zaměření. Místem konání bývalo střídavě město Liberec a České Budějovice. Od roku 1991 se pořádá jen v Liberci, a to každým druhým rokem,“ dodala Pavlů.

Přijede Pohlreich i Besky

Gurmáni s mlsnými jazýčky by si neměli ujít Prima Fresh festival, který přinese podle organizátorů oproti minulým ročníkům ještě více gastronomických zážitků. Dorazí ty nejlepší podniky u nás, které jsou považovány v České republice za legendy. „Při přípravách letošního ročníku jsme udělali mezi lidmi anketu, které podniky u nás považují za legendární, a ty vybrané jsme oslovili. Ročník 2023 považujeme za unikátní,“ zdůraznil ředitel festivalu Petr Jirásek. V Liberci se uskuteční ve dnech 16. a 17. června v Parku Budyšínská. Cooking stage ovládne hvězdná sestava ve složení Zdeněk Pohlreich, Jaroslav Sapík, Marcel Ihnačák a Besky z MasterChefa. „Velká změna se letos týká platebních podmínek, nově bude možné platit kartou, hodinkami nebo mobilem po celém areálu. V případě, že budou mít návštěvníci pouze hotovost, bude potřeba si koupit festivalový náramek s čipem a dobít si ho v hotovosti,“ osvětlil Jirásek

Čokoláda, kterou má na svém stole ománský sultán, kampotský pepř s nejvyšším oceněním nebo pekelně ostrou chilli omáčku či jemnou lanýžovou paštiku a další delikatesy nabídnou ti nejlepší z nejlepších v Great Taste zóně. Ocenění Great Taste je udělováno ve Velké Británii porotou čítající více než 500 členů, která vybrané delikatesy hodnotí a na základě toho uděluje výrobkům hvězdy. Jako každý rok na festivalu nebudou chybět ty nejlepší lokální restaurace, bistra, kavárny a další podniky, které budou připravovat speciální menu, vařit voňavou kávu, míchat osvěžující drinky, prodávat skvělou zmrzlinu nebo sladké dezerty. Na své si prostě přijde každý, a to i milovník extrémní gastronomie a zážitkových restaurací. Tradičně bude možné vyzkoušet menu Extrémního cateringu, který v minulosti návštěvníkům naservíroval například mořského ježka, medvěda, krokodýla, nebo šneky.

„Postaráno bude i o nejmenší návštěvníky. V dětském koutku budou připraveny nejrůznější aktivity od malování na obličej a tělo, třpytivé tetování až po workshop s gumičkovými copánky nebo tvůrčí balonkovou dílnu. Dětský program nabídne ve svém zázemí v dětském koutku také Coca Cola nebo interaktivní zóna Škoda Auto, kde bude k vyzkoušení 3D simulátor 301 vozu Fabia R5, stolní curling, lapač světla nebo bublinový workshop,“ informoval ředitel festivalu.

Jedenáct nových unikátních druhů tropických žab se zabydlelo v liberecké zoo

O vrchol sezóny se postará nejstarší český festival mainstreamové hudby Benátská! s Impulsem, který se uskuteční od 28. do 31. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci. Návštěvníkům nabídne tři dny hudby pro všechny generace. S největšími hity vystoupí hlavní zahraniční tahoun Chris Norman. „Do Česka se vždycky hrozně rád vracím, a proto se těším, že se s několika mými fanoušky budu moct osobně pozdravit a popovídat. Především se ale nemůžu dočkat energie, která má být na Benátské! přímo elektrizující,“ svěřila se britská rocková legenda.

Začátek už 29. ročníku Benátské bude prakticky výhradně ve slovenské režii, ne náhodou organizátoři čtvrteční program pojmenovali Slovenský večer. Jako úplně první na hlavní stage vystoupí Vašo Patejdl. „Jsem velmi rád, že se po několika letech vracím na Slovenský večer na festivalu Benátská. Doufám, že si společně užijeme skvělou atmosféru, kterou je tento festival proslulý,“ podtkla stálice česko-slovenské pop-music. Dále vystoupí kapela No Name, Peter Nagy & Indigo a Richard Müller. V line-upu letošního ročníku to nicméně nejsou jediná slovenská jména. V pátek totiž v Hudebním stanu Rádia Impuls zahraje Katarína Knechtová a v sobotu to na hlavní stage rozbalí Horkýže Slíže.

Brownfield v Příšovicích projde proměnou. Vyrostou zde průmyslové nemovitosti

Po několika letech budou na Benátské znovu tři pódia. Návštěvníky, kteří byli na minulých ročnících, navíc překvapí odlišné uspořádání areálu. „Přemýšleli jsme, jak stage a celý prostor uspořádat tak, aby co nejvíc návštěvníků bylo co nejblíže vystupujícím muzikantům a kapelám. Zároveň jsme chtěli, aby k sobě všechny tři stage byly blíž ,a tím pádem přesuny mezi nimi byly co nejrychlejší. A neskromně si myslím, že se nám to podařilo,“ sdělil ředitel Benátské Pavel Mikez.

Benátská! s Impulsem je dlouhodobě označována za nejčistší český festival. Další jeho velkou předností je pohodová atmosféra, zvláště vhodná pro celé rodiny i s dětmi. Kromě hudby nechybí bohatý doprovodný program a samozřejmostí je občerstvení. Připraven je dostatek parkovacích ploch a spojení s centrem Liberce zajišťuje posílená hromadná doprava.

Samostatnou kapitolou mezi letními festivaly jsou pivní slavnosti. I letos je připravily velké i menší pivovary napříč krajem. Jednou z nejnavštěvovanějších akcí tohoto typu jsou Svijanské slavnosti, kde mohou příznivci rezavého moku shlédnout a poslechnout v sobotu 15. července třeba Mňágu a Žďorp či Argemu. Vratislavice nad Nisou 24. června ožijí Pivovarskými slavnostmi, kde vystoupí Ivan Hlas trio, Sto zvířat a Jakub Děkan.