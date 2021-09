Akci s názvem Příští stanice svět organizoval Dům zahraniční spolupráce (DZS), což je česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání. Důvodem byla oslava začátku nového sedmiletého období programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Pětidenní vlaková tour propagovala možnosti zahraničního studia, stáží a dobrovolnictví. Z liberce se přesune do Olomouce a Brna.

Festivalový vlak dorazil do Liberce. zazpívala Klára Vytisková a Thom Artway | Foto: Deník/Petr Vodseďálek

