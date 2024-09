/FOTO, VIDEO/ „Liberec – jedno město pro všechny“. Tak zní motto festivalu cizinců a národnostních menšin, jehož 13. ročník proběhl druhý zářijový den na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Festival spolupořádá Komunitní středisko Kontakt a Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

„Do projektu se zapojuje stále více partnerů, kteří ho podporují a přibývá také cizineckých komunit, které vidí smysluplnost a potřebnost prezentovat svoji kulturu a zvyky, byť tu s námi žijí již řadu let. Věřím, že to je cesta k vzájemnému pochopení“, řekl ředitel Kontaktu Michael Dufek s tím, že další ročník festivalu se přesune do prostor Paláce Liebieg.

V rámci letošního ročníku se představilo třináct cizineckých komunit, které žijí v Libereckém kraji. Návštěvníci akce se tak mohli na skok podívat například do Vietnamu, Iráku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mongolska, Běloruska či na Ukrajinu. „Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a jsem ráda, že jste dorazili v hojném počtu. Je potřeba, abychom se potkávali, zvláště v dnešní době. Navíc poznáme tradice ostatních kultur a ochutnáme jejich kuchyni,“ podotkla náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Zatímco někteří cizinci zvolili formu tradičních ochutnávek, jiní předvedli kulturní představení v podobě tance a tónů hudby z celého světa. Návštěvníci si mohli s sebou domů odnést připravenou ochutnávku tradiční kuchyně některých kultur.

„Jsme rádi, že můžeme cizineckým komunitám zprostředkovat i akce tohoto charakteru, které se od naší každodenní práce s cizinci zcela liší. Festival udává příklad dobré praxe a my jsme rádi jeho součástí“, doplnila vedoucí libereckého Centra na podporu integrace cizinců Žaneta Kaprasová.

