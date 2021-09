Stovky rodin s dětmi si nenechaly v sobotu ujít největší světový festival kutilů, inovátorů a vynálezců, který poprvé dorazil do Liberce. Před budovou libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.Ink tak celý den šlehaly plameny, létaly pet lahve vzduchem a děti běhaly v obřích křeččích kolech.

“Téměř vše si na lze vyzkoušet na vlastní kůži a mnohé i vyrobit. Své projekty a prototypy zde prezentují tzv. makeři, tedy kutilové, inovátoři, vynálezci, ale také nadšenci. Festival propojuje amatérské tvůrce se světem profesionálů stejně jako tradiční řemesla s moderními technologiemi, uměním a vědou. Je určen všem, které baví tvořit, poznávat a učit se novým dovednostem,” řekl Deníku ředitel festivalu Vojtěch Kolařík.

Během soboty se v budově Lipo.Ink představilo přes 30 vynálezců a projektů, mezi nimi byli IT experti Hardwario, otevřené dílny a science show IQLANDIA, projekty Technické univerzty v Liberci nebo kreativci ze Zauhlovačky. Na své si přišli nadšenci robotiky, rukodělných technik, designu, programování či 3D tisku. Do programu se zapojily umělecké školy, Domov děti mládeže, kreativní ateliéry či zástupci Českolipských debrujárů. “Návštěvníci mají možnost poznat, jak funguje gravírování či 3D tiskárna, naučí se upcyklovat plast a vyrobit si nejen z něj, ale i z dalších netradičních materiálů třeba peněženku, dozví se více o ekologickém hydroponickém pěstování, výrobě domácí kosmetiky či destilaci bylin,” upřesnil Kolařík.

Největší zájem byl během odpoledne o venkovní atrakce před budovou. Propane Punk Circus tam totiž přivezl obrovské křeččí kolo MansterWheel, ve kterém se střídaly děti jako na běžícím pásu. Ty postupně vstupovaly do dvou klecí ve tvaru kola, ve kterých musely běhat jako křečci a tím kola rozpohybovaly. „Je to super, přesně takové kolo má náš křeček v akvárku a pořád na něm běhá. Jsem rád, že jsem si to mohl taky vyzkoušet,“ řekl sedmiletý Šimon, který se hned po jízdě na MansterWheel přesunul i s tatínkem na další atrakce. V té se rodinné týmy snažily vystřelit pet lahev co nejvýše a nejdále za pomocí vodního laku. „Musím říct, že je to velice efektivní a jakmile lahev odletí, děti nestačí zírat. Je paráda, že se můžeme zapojit oba,“ řekl Deníku otec Šimona Marek Probošt.

Uvnitř budovy se nejvíce lidí setkalo u stolu, kde probíhala výroba vlastních formulí z netradičních součástek. Vyrobená vozítka se pak utkala v Nerdy Derby na 15 metrů dlouhé dráze. „Začaly stavět děti, ale po chvíli jsme převzali práci my. S autíčkama jezdíme i doma, ale tady bylo zajímavé, že si ho můžeme i sami vyrobit a pak si zasoutěžit s ostatními,“ řekl Deníku Jan Nevrlý.

Hned vedle jízdní dráhy měl svůj stánek Michal Seidl z OpenTechLab z Jablonce nad Nisou, ve kterém prezentoval svůj projekt BrainLab. Šlo o zábavně výukovou stavebnici zaměřenou na výzkum mozku a jeho propojení s počítačem. Děti si tak mohly vyzkoušet skoro sci-fi techniku, při které ovládaly počítač vlastní myšlenkou.

Jedním z inovátorských projektů přímo z Liberce je BeeHydro, které se věnuje hydroponickému pěstování bylinek. „Pěstujeme bylinky přímo v těchto prostorách, kde máme pronajatou místnost. To co vypěstujeme pak prodáváme do kaváren a restaurací ve městě. Díky použité metodě spotřebujeme jen minimální množství vody, říká se, že se hydroponickým pěstováním ušetří až 80 procent vody oproti běžnému zemědělství,“ vysvětlil Lukáš Veselý, který v brzké době podnikání rozšíří a bude bylinky nabízet i v jednom z libereckých obchodních center.

Živo bylo i u dalších stánků a zájem byl veliký. Hlavním cílem akce bylo podle Vojtěcha Kolaříka popularizovat technologie, řemesla, ale také vědu a design. „Chceme, aby si mohli návštěvníci většinu věcí osahat a měli z toho praktický zážitek. Pochopili, jak ta daná technologie funguje a třeba i nahlédli pod pokličku těch projektů,“ doplnil Kolařík, který se při organizaci festivalu v Liberci spojil s libereckým podnikatelským inkubátorem Lipo.Ink. „Festival se snažíme dělat ve městech, kde cítíme, že už nějaká komunita tvůrců a inovátorů je. Pak hledáme partnery právě z řad inovačních center nebo univerzit. Spojení s Lipo.ink vzešlo z toho, že my se dobře známe s lidmi z firmy Hardwario, která s nimi spolupracuje,“ dodal Kolařík.

Festival běžel před a v budově Lipo.Ink u Krajského úřadu Libereckého kraje až do 18 hodin.