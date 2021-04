Bohatou nabídku osiva, květin hrajících všemi barvami a voňavých bylinek, čerstvého pečiva, kvalitních uzenin a sýrů si budou moci užít příznivci nakupování lokálních surovin pod širým nebem. V pondělí 12. dubna totiž dojde k rozvolnění vládních opatření a kromě jiného dostaly zelenou i farmářské trhy. Toho využili jejich organizátoři i v Libereckém kraji.

Například Libor Uhlík, který pořádá farmářské trhy v České Lípě, možnost jejich opětovného konání přivítal s mírnou nadějí. „Jsem trochu opatrný, protože vláda už několikrát něco vyhlásila a pak to stejně bylo jinak. Jsme za obnovení trhů rádi, ale dokud to nebude černé na bílém, nejásáme předčasně,“ přiblížil svůj postoj Uhlík.

Jaká budou pravidla

Organizátoři akcí budou muset zajistit alespoň dvoumetrové odstupy mezi stánky, nádoby s dezinfekcí a v jeden čas na ploše tržiště bude moct být maximálně jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Stánkaři budou moci nabízet pouze potravinářské výrobky v podobě ovoce, zeleniny, masa, pečiva a podobně. Nebudou chybět ani květiny či osivo. „Pokud vše půjde dobře a dovolí to i počasí, ve čtvrtek 15. dubna proběhnou farmářské trhy na Škroupově náměstí v České Lípě a o den později v Litoměřicích. Nákup zde je navíc mnohem bezpečnější než v přeplněném supermarketu,“ dodal Uhlík.

Pořadatel byl zvyklý zvát na trhy i drobné řemeslníky, jejich účast ovšem není dovolena. Mnoho těchto prodejců zná osobně, o to více se ho jejich aktuální situace dotýká. „Naprosto chybí podpora malozemědělců a drobných řemeslníků, pro které farmářské trhy často představovaly jediné místo, kde mohli nabízet své zboží. Postupně je tato situace likviduje a doufám, že se to změní,“ zdůraznil Uhlík. Spousta lidí si podle něj našla různé brigády, aby mohla vůbec přežít. „ V jiných zemích těmto malým výrobcům stát pomáhá cíleně, protože ví, že jsou solí, tradicí i duší země, stejně jako většina umělců. Ale tato vláda hájí zájmy oligarchů v čele s naším premiérem. Bohužel,“ dodal.

V uplynulých týdnech si pro zájemce připravil alternativu v podobě farmářské výdejny na zahrádce bezobalové prodejny a kavárny Lípa. V nabídce byla sadba zeleniny, bylinky a trvalky. Na Škroupově náměstí stála pojízdná prodejna Uzenářství Mareš nabízející čerstvé výrobky z masa, od klobás a párků přes uzené, tlačenku, sádlo až po jelita. „Nebyly to plnohodnotné trhy, ale lidé to ocenili. Pro mnohé malopěstitele a malovýrobce to byla jediná šance, jak dostat své produkty k zákazníkům,“ podotkl Uhlík.

Na základě dobré spolupráce s městem vyslyšel přání Českolipanů a plánuje i pravidelné konání trhů v sobotu před obchodním domem Andy. „Jedná se o klasické farmářské trhy, které se nesou v duchu konkrétního tématu. V minulosti jsme se zaměřili například na bylinky, africké ovoce či minipivovary,“ řekl Libor Uhlík.

Mnozí josu na mizině

O farmářské trhy nepřijdou ani Liberečané. Nakoupit si na nich budou moci ve středu 14. dubna a i o den později v ulici 5. května vedle radnice. Jejich organizátor Ondřej Červinka musel obvolat jednotlivé prodejce a ověřit si, že to dá dohromady. „Někteří z nich mají pozastavené živnostenské listy, jiní je zrušili úplně. Aktuální situace hodně drtí drobné řemeslníky,“ podotkl.

Podle něj právě zákaz konání farmářských trhů nemá žádnou epidemiologickou logiku, když je vedle otevřený obchodní dům. V případě, že to umožní počasí, proběhnou v nejbližší době i farmářské trhy na tržnici Obchodního centra Forum. Městská tržnice v Jablonci na Ovocném trhu vedle autobusového nádraží přivítá návštěvníky v úterý 20. dubna, v Turnově začnou farmářské trhy v sobotu 17. dubna na náměstí Českého ráje.