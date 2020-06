Farář Pavel Andrš, který je duchovním správcem Římskokatolické farnosti Hejnice, Raspenava a Mníšek, požehnal v neděli městu a obnovenému kříži a novým ornátům. Obnovený kříž stojí u vstupu na hřbitov v Raspenavě.

Farář v Raspenavě obnovil kříž. | Foto: Pavel Andrš

„Kříž dostal novou lucernu a korpus. Spolupracoval jsem s kovářem Janem Moravcem. Celé to byla čistě moje záležitost a sám jsem si to také financoval. Při vstupu vznikl nový palouk, opravila se zeď, tak jsem chtěl aby celé to místo bylo pěkné,” řekl Deníku hejnický farář.