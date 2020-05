Nad českou krajinou jedenáct dlouhých let krouží draci, v lesích si staví hnízda harpyje, v ulicích loví hydry, gryfové a bazilišci a životy lidí řídí magická požehnání a prokletí. Hlavní hrdinové Jan a Nataniel, Klára a Markéta se v knize Světlý král vrací zpět na scénu, aby si odžili své příběhy, za kterými stojí liberecká právnička a spisovatelka Karolina Francová.

Autorka se po domluvě s nakladatelem rozhodla zvolit netradiční postup. Román jí vyšel v dubnu v elektronické verzi, aby se dostal alespoň ke čtenářům, kteří využívají čtečky. „Knížka měla jít do tiskárny v březnu, ale situaci na knižním trhu bohužel zkomplikovala bariérová opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Až to bude možné, vyjde i fyzicky,“ osvětlila důvody Francová.

Příběh Světlého krále se odehrává asi tři měsíce po druhém dílu nazvaném Tisíciletý démon. Janu Renerovi se daří budovat si pověst rozumného a osvíceného vládce a před Českem se zaslouženě otevírá zářná budoucnost světové velmoci.

„Bohužel se záhy ukazuje, že stačí drobná neúmyslná chyba, a na jediný zdroj magie si najednou kromě Jana Renera dělá nárok i někdo další. Do Česka přichází mág zkušenější a silnější než Jan, který má svou vlastní představu o tom, jak by země měla vypadat. A není sám,“ nastínila děj autorka trilogie.

Název závěrečného dílu odkazuje na rituál, kterému se říká Obětování letního nebo také světlého krále. Podstatou rituálu je usmrcení vládce léta, aby byla zachována plodnost Matky Země. „Byl to obětní svátek, který se konal na konci léta a jehož smyslem bylo upozornit na to, že nic neroste navěky a po létu zase přijde zima. Původní název knížky byl Oběť světlého krále, ale připadal mi moc dlouhý,“ podotkla spisovatelka.

Ke známým lokalitám v Liberci, které v příběhu plní jinou funkci než v reálném světě, přibyla řada dalších. V malém parku na kopečku nad Zborovskou roklí zvaném Dubák mají kolonii skřítci dubáčci.

„Čtenáři se dostanou i k heliportu v areálu krajské nemocnice. Z mimolibereckých lokalit je nutné zmínit přehradu Dlouhé Stráně v Jeseníkách, která je i na obálce, a samozřejmě zříceninu hradu Trosky, kde se odehrává rozsáhlá část příběhu,“ vyjmenovala nová místa Francová.

Trilogie je uzavřená, vrátka jsou ale otevřená. „Mám v obrysech vymyšlený příběh boje inteligentních magických bytostí, jako jsou rusalky, upíři, divoženky, vodníci apod., za rovnoprávnost s lidmi. Měl by to být takový coming out magických bytostí ve světě Purpurové noci, protože řada z nich předstírá, že jsou lidmi, a svou magickou podstatu z obav před nepochopením tají,“ nastínila plány Francová. Tištěná kniha Světlý král by se měla objevit na pultech knihkupectví letos na konci června.

„Na vyhodnocení dopadů elektronického vydání je ještě brzy, ale zatím se zdá, že lidé, kteří rádi čtou v papíru, čekají na tištěnou verzi, a ti, kteří rádi čtou elektronicky, využili nabídky a koupili si elektronickou verzi,“ dodala autorka knihy.