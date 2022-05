Uplynulé dny se nesly v duchu zápisu budoucích prvňáčků do škol. Děti ukrajinských uprchlíků místa nezaberou, jelikož nejdříve základní školy přijímaly děti trvale žijící v jejich spádové oblasti. Na děti válečných běženců čeká tzv. zvláštní zápis, který proběhne od 1. června do 15. července. Fámu o zabrání míst vyvrátil i ředitel Základní školy Partyzánská v České Lípě Karel Minařík.

„Jestli je dítě zapsáno, stává se žákem školy. Může se stát, že žák nenastoupí, ale ne z důvodu rozhodnutí školy, ale kvůli tomu, že změní bydliště,“ vysvětlil Minařík. Jeho škola má za sebou zápis prvňáčků, přijali jich 42 z celkového počtu 51 přihlášených. Zatím mají dostatek volných kapacit, stanovili si ideální počet 24 prvňáčků na třídu. „Určitá rezerva je. Předpokládám, že během léta dojde ještě k několika přestupům. Nicméně jsme připraveni vyhovět všem, a to českým i ukrajinským dětem,“ podotkl.

Na škole mají ve vyšších ročnících aktuálně 18 žáků, kteří s rodinami uprchli z Ukrajiny. Podle ředitele se spolupráce s nimi i nadále daří. V první fázi se zaměřili na jejich adaptaci a socializaci a děti získaly základní jazykovou přípravu. „Nyní hledáme možnosti, jak s nimi dále pracovat. Předpokládám, že řada z nich tu zůstane a v září nastoupí,“ sdělil Minařík.

Zápis do prvních tříd proběhl i v ZŠ 28. října v Turnově, kde kvůli velkému zájmu nakonec otevřou tři první třídy místo plánovaných dvou. „Naše škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem tříd a prostor pro výuku, další volná místa pro ukrajinské děti do prvních tříd bohužel nemáme,“ informoval ředitel školy Jaromír Frič. On sám se prý během zápisu nesetkal s tím, že by se někdo zmiňoval o upřednostňování ukrajinských dětí.

Podle turnovského starosty Tomáše Hockeho nastane problém s kapacitou všude, protože české školství šlo v poslední době cestou, aby bylo míst navíc co nejméně. „Problém ani tak není u těch nejmenších dětí, ale spíš u šestých tříd a výše. Rodiče se snaží dostat děti do škol ve větších městech,“ zdůvodnil Hocke.

Zápis ukrajinských dětí do škol řeší i v krajském městě. Zde se zapojili do projektu ministerstva školství. Jeho cílem je podpořit volnočasové adaptační skupiny pro děti cizinců od 3 do 15 let, kteří uprchli z Ukrajiny a usadili se v České republice.

„Aktuálně máme v Liberci na základních školách 22 adaptačních skupin po 20 až 25 dětech, více už nebudeme schopni otevřít. Vše dosud financujeme z rozpočtu města. A i po přiznání dotace z ministerstva budeme skoro polovinu nákladů doplácet ze svého,“ popsal situaci náměstek primátora pro školství Ivan Langr.

Ukrajinské děti se v adaptačních skupinách učí češtině, výchovám i místopisu, aby se připravily na zářijový nástup do českých škol. Město počítá s nejméně 600 ukrajinskými školáky, které čeká 2. června speciální zápis do základních škol.

„Uvidíme, nakolik se ta čísla v reálu potvrdí a potkají s kapacitou škol. Už teď je ale jasné, že školy budou muset ve třídách nezřídka významně zvýšit počty dětí. Nejzazší limit bych ale rád viděl na maximálně 28 žácích,“ zdůraznil Langr s tím, že rozhodně nehodlají využít zákonné pravomoci naplnit třídy až na 34 dětí. Podle něj to je pedagogicky i hygienicky neúnosné a nemožné. „O tom, že bude chybět podpůrný personál typu speciálních pedagogů a psychologů, ani nemluvě,“ doplnil.