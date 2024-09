„Část prostředků bude k dispozici k okamžitému výjezdu z garáží BUS z Liberce, ulice Vilová, zbytek řidičů bude držet pohotovostní službu s výjezdem do třiceti minut od požadavku,“ informovala mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Plánují držet pohotovostní službu pro odtah vozidel městské hromadné služby a odstraňování následků škod na tramvajovém tělese či trolejovém vedení v případě zatopení komunikací, spadu stromů a podobně. Dojde k posílení servisní službě ve vozovně tramvají a autobusových garážích. „Situaci v provozu MHD budeme průběžně monitorovat a v online čase budeme informovat cestující na webu a Facebooku o případných omezeních provozu městské hromadné dopravy,“ doplnila mluvčí.

Na povodňovou hrozbu se připravuje i oddělení krizového řízení města Liberce, které doporučuje lidem, aby věnovali pozornost především vývoji konkrétní situace a nepodceňovali přípravu a ochranu svého majetku. „Město Liberec se na další vývoj intenzivně připravuje. Už včera byli informováni velitelé jednotek dobrovolných hasičů zřizovaných městem. Zajistí dostatečný počet členů svých jednotek pro řešení mimořádných událostí. Provedou kontrolu všech kritických míst, propustků a podobně. Jsme tedy připraveni, nicméně věřím, že naše město i kraj nezasáhnou extrémní srážky s výrazným ničivým dopadem a vše zvládneme ve zdraví,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Přípravy nepodceňují ani liberecké technické služby. Jejich úkolem je udržet v chodu běžný provoz města a poté úklid následků. Potenciálně nebezpečná místa jsou zabezpečena již nyní a vše probíhá v koordinaci s krizovým štábem statutárního města Liberce.

„Chtěl bych vyzvat občany, aby se na víkend připravili již nyní. To znamená nejen, že by měli upevnit volné předměty na svých domech či zahradách, ale aby ani neparkovali svá auta pod stromy, z nichž může vítr ulámat větve či které se mohou po podmáčení snadno vyvrátit. Zároveň prosba směřuje k těm, kteří parkují nad kanály, aby je, pokud možno nechali přístupné, aby se k nim v případě ucpání dostala technika,“ obrátil se na občany náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc do jehož gesce Technické služby Liberec spadají.

Jiří Házl, vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Technických služeb Liberec má na starosti koordinaci činností při této mimořádné situaci. „Již dva dny se naplno věnujeme přípravám na přicházející nečas. Zkontrolovali jsme cca 50 problémových dešťových vpustí, které v minulosti způsobovaly problémy. Na deseti místech, například v ulici Dr. Milady Horákové jsme zpevnili ohrazení řeky Nisy. Po celý víkend budeme mít pohotovost, připravených je deset posádek, dvě s fekálními vozy na odčerpávání vody a osm s technikou na úklid spadaných větví. Máme připravený i nakladač, traktory, bagr a kontejnery na případný úklid naplavené zeminy. Počítáme s tím, že v neděli již zahájíme úklid, aby se lidé v pondělí dostali řádně do zaměstnání či do škol,“ řekl.

Občané, kteří budou potřebovat pomoc Technických služeb Liberec mohou non stop volat na čísla 482 410 111 či 778 701 018. V případě hrozícího nebezpečí by se občané měli obracet nejdřív na IZS a hasiče na známých číslech.

Mohlo by vás zajímat: Rozvoz pytlů či dobití vysílaček. Obce na Liberecku se připravují na velkou vodu