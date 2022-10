Jedno z lákadel představuje červený mauritius, který je stejně vzácný jako v Čechách známější modrý mauritius. „Obě dvě známky mají hodně společného, protože vyšly ve stejný den, byly vydány ve stejném nákladu pět set kusů a tištěny ze stejné tiskové desky. I jejich účel byl shodný, žena guvernéra zvala přátele na ples,“ informoval jedno z lákadel expozice za organizační tým Jan Kraus, člen svazu filatelistů a propagátor polární filatelie Jan Kraus.

Samotné známky jsou nezcizitelné. Pokud by se o to někdo pokusil, nikdy by je nemohl prodat. Vzácné známky jsou totiž přesně zmapované, přesně se ví, jak která známka vypadá. „Možná by se našel nějaký velmi bohatý člověk, který by si ji dal doma do trezoru a do konce svých dní se z toho těšil, že ji má doma schovanou,“ podotkl Hejda.

Součástí výstavy je také Polar salon, který se zaměřuje na exponáty z polární filatelie. Nechybí vzácné dokumenty, jako je třeba první dopis z antarktické oblasti či materiály dokumentující první francouzské, německé, britské, švédské a skotské antarktické expedice z počátku 20. století. Na výstavě je k vidění i jeden z pouhých tří dochovaných kusů oficiálních expedičních obálek a také jediný dochovaný dopis zaslaný Amundsenem z Antarktidy či dopis poslaný a orazítkovaný kapitánem Robertem Falconem Scottem z 9. února 1911. Jde o jeden z prvních dopisů opatřených razítkem s datem a se speciálním přetiskem poštovní známky pro Scottovu expediční poštu.

„Některé exponáty, které jsou na výstavě k vidění, nemají ve světě obdobu. Exponátů je na světě mnoho. Jejich počet lze vyčíslit jen velmi obtížně. Naopak u vzácných známek, těch opravdu jedinečných, jsou na světě maximálně desítky a někdy jen několik málo kusů a přesně víme, kdo je má v držení,“ zdůraznil Kraus.

Podle Krause filatelie jako hobby oproti minulosti upadá. Vedle sběratelů existuje skupina lidí, kteří investují a čekají a věří, že v budoucnu dostanou v rámci nákupu peníze zpět. „Filatelistů každý rok ubývá a v Čechách nás je aktuálně přibližně tři tisíce,“ dodal.