Češi si dnes mohou ve většině případů dovolit většinu technických vymožeností, které ulehčují a zpříjemňují život. A to napříč generacemi. V čem se liší, je důraz na jednotlivé spotřebiče. Zatímco sedmdesátníci si nedovedou představit život bez televize, pro většinu mladších domácností jde o věc naprosto zbytečnou. Stejně jako pro některé auto.

„My máme televize dvě, jednu v obýváku a druhou v ložnici. Kvůli pohodlí i ze zdravotních důvodů,“ vysvětluje sedmdesátník Jiří Tichý z Turnova. Stejně tak by se neobešel bez auta. Nepotřebuje ale sušičku nebo myčku na nádobí. „Jsme dva a myčku dělám já,“ směje se.

Bez čeho si ale už nedovede představit život, jsou dva velcí pomocníci – mikrovlnná trouba a kávovar. „První z praktických důvodů, druhý protože mám rád dobrou kávu a z kávovaru je nejlepší,“ dodává bývalý učitel.

Mladým nahrazuje televizi počítač

V domácnosti 40leté Heleny Volné z Liberce chybí televize i rádio. „Obojí mi nahrazuje výkonný počítač. Na něm si pouštím rádio, hlavně zpravodajství, které poslouchám při práci. Přehrávám si na něm i filmy, ale podle vlastního výběru. Nemusím nadávat tak jako moji rodiče, že ani na jednom programu nedávají nic pořádného,“ říká matka dvou dětí.

Za samozřejmost pokládá pračku a vysavač. Kvůli cestám za rodiči a přepravě dětí do školy a na kroužky také auto. Naopak se zatím obešla bez sušičky prádla, život si dovede představit i bez myčky nádobí. „Byla jsem bez ní dva roky, určitě by mi to nedělalo problém i nadále. Navíc kdybychom byli sami s manželem, obešla bych se bez ní úplně, ty dva hrnky se opláchnou rychle,“ svěřuje se.

„Ze spotřebičů používáme ledničku, pračku, toustovač, mikrovlnku a troubu. Nemáme ale video, rádio ani televizi. Dívám se na to, na co mám chuť, a s mediálním obsahem to mám úplně stejně. Zpravodajství, hudbu, filmy i seriály si pouštím prostřednictvím mobilu nebo počítače,“ podotýká 25letý Alan z Liberce. Stejně jako on považuje většina jeho vrstevníků klasický koncept televize za překonaný.

Skladba spotřebičů se mění i v domácnostech dnešních padesátníků. „Nepoužívám rychlovarnou konvici, ale potřebuji kávovar. A už si nedovedu představit život bez sušičky prádla. Dlouho jsem ji považovala za zbytečnost, ale teď je mým největším přítelem. Doma se nekupí haldy prádla, nepřekáží sušák a žehličku používám jen výjimečně. Ze sušičky se totiž prádlo žehlit nemusí,“ uvádí Magda Jiřičková z Jablonce nad Nisou.

Stejně tak používá myčku, ale obejde se bez auta. „Bydlíme v centru, takže nemusíme jezdit. A když ano, využiji MHD. Na dovolenou jsme si auto půjčovali v půjčovně. Vyšlo nás to levněji,“ doplňuje Magda.

Vybavení domácností je nepoměrně levnější, než bývalo před třiceti lety. Zatímco ještě v roce 1988 stála pračka „tatramatka“, pokud tedy byla vůbec k sehnání, kolem pěti tisíc, dnes by si pračku za srovnatelných 50 tisíc koupil málokdo.

Levně, levněji, ale i zcela zdarma

Kromě přijatelných cen, ponížených ještě různými akcemi a slevami, se dají pořídit i spotřebiče z druhé ruky a navíc – úplně zdarma. Například na portálu nevyhazujto.cz. „Lidé nabízejí zdarma spotřebiče, které už nepotřebují, a my je zkontaktujeme se zájemcem,“ přibližuje mluvčí portálu Matouš Pinkava. Podle něj mají lidé největší zájem hlavně o menší spotřebiče typu toustovač, topinkovač nebo mixér, ale i notebooky. „Ty jsou hned pryč,“ potvrzuje s tím, že zájemci jsou převážně z rodin s nižšími příjmy nebo studentských domácností.

Nejen nízkopříjmové domácnosti ale dávají přednost pořízení spotřebičů z „druhé ruky“. Příkladem je třeba třicetiletá Leona z Jablonce nad Nisou. Přestože jako manažerka nemusí zápasit s příjmem, přiznala, že ne vždy nakupuje poslední výstřelky. „Koupila jsem si třeba repasovaný notebook, se kterým jsem moc spokojená. Je výkonný a stál mě polovinu,“ popisuje mladá žena.

Netají se, že k některým nákupům z druhé ruky přistupuje i z hlediska ekologie. „Vadí mi, že je svět zahlcován stále novými věcmi, které končí na skládkách, ve spalovnách nebo v lese. Nedávno jsme na procházce našli vyhozený televizor, to už vůbec nechápu, když existují sběrné dvory,“ dodává mladá žena.

Jaké přístroje vlastní domácnosti v LK

Telefon 99,1 %

Televize 98 %

Pračka 97,4 %

PC nebo notebook 78,3 %

Osobní auto 71,6 %

Myčka 74,8 %

Sušička 16,1 %