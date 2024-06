Liberecký kraj pokračuje v rozvoji elektromobility a rozšiřuje svůj vozový park o další elektrické vozy. Tento krok je součástí projektu Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem, který podporuje modernizaci a ekologizaci dopravy v regionu. Nové vozy budou sloužit různým krajským organizacím, včetně zdravotnické záchranné služby a škol.

Kraj pořídil svým organizacím dalších šestnáct elektromobilů | Foto: Deník/Město Liberec

Liberecký kraj pokračuje v rozvoji elektromobility a rozšiřuje svůj vozový park o dalších 16 osobních elektromobilů značky Hyundai Kona Electric. Tento krok je součástí projektu Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem, který podporuje modernizaci a ekologizaci dopravy v regionu.

Nové elektromobily budou budou sloužit různým krajským příspěvkovým organizacím, včetně Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Krajské správy silnic Libereckého kraje, dětským domovům, zařízení sociální péče a sedmi škol.

Vozy využijí například na přepravu klientů k lékařům či za službami, k dopravení žáků na praxe či soutěže, nebo k zajištění provozu výjezdových základen záchranky.

„V tuto chvíli máme již z celkově plánovaných třiceti čtyř elektromobilů dodáno osmadvacet,“ uvedl krajský radní Jiří Ulvr. Kromě Hyundai Kona Electric pořídil kraj v dubnu a květnu také 12 sedmimístných a osmimístných elektromobilů Opel Combo a Vivaro pro organizace poskytující sociální služby a střední školy.

„Projekt podporuje Národní plán obnovy. Na jedno vozidlo očekáváme dotaci ve výši tři sta tisíc korun. Pro představu, pořizovací hodnota zmíněného elektromobilu Hyundai Kona činí 926 tisíc,“ doplnil Ulvr.

V rámci projektu vznikne do června 2025 také pět nových dobíjecích stanic. Ty budou umístěny v Liberci, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Vysokém nad Jizerou a České Lípě.

„Vzhledem k podmínkám dotace budou moci tyto dobíjecí stanice užívat pouze organizace veřejné správy. Tam, kde je to vzhledem k podmínkám možné, budou postupně tyto dobíjecí stanice propojovány s obnovitelnými zdroji energie.

Připravuje se například instalace fotovoltaické elektrárny na budovu Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou," uvedl mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička.

Také město Frýdlant hlásí rozšíření vozového parku díky projektu Pořízení nízkoemisního vozidla pro pečovatelskou službu města Frýdlant zaštítěné Ministerstvem práce a sociálních věcí. Elektromobil doputoval do střediska sociální péče, aby usnadnil úkony spojené s náplní práce pečovatelkám.

Středisko sociální péče disponovalo do června dvěma vozidly. „Jeden z vozů jsme využívali k rozvozu obědů do Domu s pečovatelskou službou a mezi klienty v terénu. Denně rozveze od 45 do 60 obědů. Druhý vůz používají pečovatelky k nákupům pro klienty, k dopravě za klienty v terénu a také pro cesty na sociální šetření,“ vysvětlila vedoucí Střediska sociální péče Pavlína Sommerová.

Elektromobil je červené barvy také značky Hyundai Kona Eletric, jehož pořizovací cena byla zhruba 870 tisíc korun a Středisko sociální péče převzalo vůz ve čtvrtek 20. června.

