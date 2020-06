Obyvatelé podle mluvčí PGE Sandry Apanasionek vyjadřují znepokojení nad aktivitami české strany, která zpochybňuje důvodnost činnosti dolu, potažmo Elektrárny Turów, kde nachází zaměstnání asi 5 000 obyvatel regionu. Apanasionek navíc upozorňuje, že ve firmách, které spolupracují s tímto komplexem, pracuje dalších 10 000 lidí.

„Jsme proti této petici, je to pouze PR kampaň polostátní společnosti PGE, která vydělává obrovské peníze na ničení životního prostředí,“ okomentovala situaci Nikol Krejčová z české pobočky Greenpeace. Byla to právě ekologické organizace, která před časem upozornila, že se v současné době na dole Turów těží ilegálně, protože nové povolení podle Greenpeace ignoruje českou vládu, místní lidi i legislativu EU.

Dopis a petice

Organizace Greenpeace kvůli tomu už před časem vyzvala ministra životního prostředí Richarda Brabce a českou vládu, aby polskou stranu za její nestandardní postup zažalovali u Evropského soudního dvoru. K tomuto požadavku se připojil i Liberecký kraj.

Ministerstvo zahraničních věcí nyní čeká na výsledky právní analýzy k možnosti podání žaloby na Polsko. Zástupci Libereckého kraje a právní zástupce Frank Bold Advokáti se mezitím obrátili také na Evropskou komisi, aby se záležitostí zabývala. V květnu vyjádřil podporu české straně také předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

V dopise napsal, že pomůže vyvinout tlak na polské úřady ohledně prodloužení těžby v dole Turów na česko-německo-polském trojmezí. Také potvrdil, že by se petiční výbor parlamentu měl prioritně zabývat peticí 13 tisíc občanů z Liberecka hned při svém nejbližším jednání.

Polskou petici určenou předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové vnímají někteří lidé jako reakci na české stížnosti k evropským orgánům. Podpisy na polské straně sbírají zaměstnanci spolu s rodinnými příslušníky, odboráři a členy samospráv, také na farnostech a pomáhají jim v tom také skauti.

Zavření by způsobilo sociální katastrofu

„Splňujeme unijní směrnice o ochraně životního prostředí, uzpůsobujeme naše elektrárny a doly požadavkům stále přísnějších norem, podnikáme na základě legálně udělené licence a veškeré naše aktivity jsou zákonné. Mnohokrát jsem zdůrazňoval, že zrušení těžby uhlí není možné z technických, ekonomických a zejména sociálních důvodů,“ prohlásil předseda představenstva PGE Wojciech Dąbrowski.

Podle Anny Zalewské, polské poslankyně Evropského parlamentu, jsou požadavky české strany neopodstatněné. „Je nespravedlivé, že máme jako jediní v Evropě zlikvidovat hnědouhelné doly během 10 let, zatímco jiné státy, které jsou bohatší než Polsko, na to mají mnohem více času,“ řekla Zalewska a dodala, že zavření komplexu Turów by způsobilo sociální katastrofu.

„Kdybychom museli nyní zavřít celý komplex, nezaměstnanost by v regionu Turówa stoupla nad 15 000 osob profesně spojených s dolem nebo elektrárnou, a počítáme-li i jejich členy rodiny, tak by to bylo na 60 000 lidí. To nelze dopustit a my budeme na tento problém upozorňovat jak na vládní úrovni, tak na evropském fóru. Změna tuzemských zdrojů energetických dodávek se musí provádět jak s úctou k životnímu prostředí, tak i s úctou k lidem a jejich pracovním místům,“ vysvětlila europoslankyně.

Podle Milana Starce z obce Uhelná, která je na dohled od dolu Turów, jsou ale tato čísla zavádějící. „Když přijde o práci jeden z rodiny, neznamená to, že bez práce budou i další členové domácnosti. Transformace energetiky není jednoduchá. Pracovní místa jsou důležitá, ale vedení PGE účelově opomíjí zmínit, že v rámci Zelené dohody je pro Polsko připraveno několik miliard eur, které mají pomoci lidem a společnostem v uhelných regionech,“ dodal Starec.

Dolu Turów byla prodloužena těžební licence letos v březnu o dalších šest let a důl se zároveň uchází o prodloužení licence do roku 2044, tedy do úplného vyčerpání uhelného ložiska. Po roce 2044 se podle Zelené dohody pro Evropu na území energetického komplexu zahájí proces rekultivace.