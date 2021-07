Mezitím stále probíhá spor mezi Českou republikou a Polskem o další budoucnost hnědouhelného dolu, který má podle českých expertů negativní vliv na životní prostředí na české straně hranice. Místní obtěžuje hluk, prach a za největší problém považují ztrátu podzemní vody. Ta odtéká z českého území do dolu, kde se pak odčerpává, aby tu mohla probíhat těžba hnědého uhlí. Právě jeho kvalita je podle polského listu hlavním důvodem odstavení nového bloku. Ten začal fungovat teprve 19. června.

„Už delší dobu k tomu bloku přijížděli lidé, kteří opravovali zařízení. Blok fungoval v nouzovém režimu, všechny automatické funkce musely být vypnuty, protože vše je špatně zkonstruované,“ řekla listu Gazeta Wyborcza nejmenovaná osoba, která zná provoz elektrárny. „Blok není přizpůsoben kvalitě uhlí z dolu Turów. Kvalita suroviny je pro nový blok příliš špatná,“ dodal zdroj. Problém tkví podle polského deníku v tom, že systém propouští příliš velké kusy uhlí, a kvůli tomu se ucpaly filtry. Kvalita uhlí klesla v září 2016 po zhroucení těžené vrstvy, ale v projektu nového bloku se nic nezměnilo. Polské noviny také píší, že kvůli používání špatného uhlí už na zařízení neplatí záruka od výrobce.

To, že nový blok elektrárny stojí, potvrdil i Milan Starec z obce Uhelná, která leží na dohled od dolu. „Koukáme na to už tři týdny, kdy nový blok stojí a nevychází z něj žádný kouř. Doposud ale PGE (firma provozující elektrárnu i přilehlý důl Turów – pozn. red.) tvrdila, že jde o naplánovanou údržbu,“ řekl Starec Deníku.

Podle nejmenovaného zdroje polských novinářů se porucha nového bloku stala osudovou pro šéfku společnosti PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Wiolettu Czemielovou-Grzybowskou, která byla odvolána z funkce. Společnost, kterou vedla, je součástí skupiny PGE, na kterou dohlíží ministerstvo státních aktiv Jacka Sasina. Společnost PGE zatím odstavení bloku nijak nekomentovala a na dotazy nereagovala. Nový blok má výkon 496 MW a každý rok vypustí do ovzduší 2,7 milionu tun oxidu uhličitého. To lze podle Marka Józefiaka z polské pobočky Greenpeace přirovnat k roční produkci emisí z výfuků 2,5 milionu aut.

Vyjednávání pokračují

Mezitím, co v Bogatynii řeší problém s novým blokem elektrárny, pokračují mezistátní vyjednávání o česko-polské dohodě, jež by měla vyřešit mezinárodní konflikt, který řeší Soudní dvůr Evropské unie i Evropská komise. Minulý pátek do Prahy dorazil místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který se potkal nejen s politiky, ale také představiteli neziskového sektoru včetně ekologických hnutí. Problém Turówa mu tlumočil Milan Starec z Uhelné. „Jménem našeho sousedského spolku jsem požádal pana Timmermanse, aby se komise aktivně zapojila do probíhajících vyjednávání mezi ČR a Polskem ohledně budoucnosti dolu Turów. Byly to právě až orgány EU, které donutily polskou stranu seriózně jednat a spoléháme se na Evropskou komisi, že výsledná dohoda bude skutečně řešit porušení evropského práva a účinně chránit české území před dalšími škodami na životním prostředí a lidském zdraví,“ popsal setkání Starec.

„Byl jsem rád, že jsem mu to mohl říct přímo do očí. Pro nás je velice důležité, aby od toho sporu nedala Evropská Komise ruce pryč. Polský premiér už dříve řekl, že chce, aby byla mezinárodní smlouva uzavřena bez účasti EU. To je ale pro nás nepřijatelné. Pokud by se tak stalo, byl by to jen cár papíru,“ dodal.

Timmermans do ČR dorazil, aby představil nový legislativní balíček klimatických zákonů souvisejících s evropskou Zelenou dohodou. Podle ní mají státy Evropské unie dosáhnout emisní neutrality do roku 2050. „Na řešení krize v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti zbývá jen málo času a české předsednictví EU v roce 2022 má klíčovou úlohu při vyjednávání nových opatření EU pro boj s touto krizí,“ komentoval svoji návštěvu druhý nejvyšší představitel Evropské komise na Twitteru.

Timmermans zamířil po krátké páteční schůzce s vládní delegací do Ostravy, kde si prohlédl vítkovický areál a seznámil se s tím, jak se Moravskoslezský kraj vypořádává s odchodem od těžby uhlí. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce přišla během cesty i řeč na Turów. Nic konkrétnějšího ale Brabec nesdělil.