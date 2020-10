Zdroj: DeníkPro KRAJinu s lídrem Josefem Šedlbauerem získali 4 procenta hlasů a Změna pro lidi a krajinu s lídrem Janem Korytářem pouze 1,5 procenta. Zajímavostí je, že v minulosti členové obou stran působili v jedné straně pod značkou Změna.

„Naše téma zůstává k řešení. Teď se nám ještě nepodařilo, abychom to reálně mohli ovlivňovat v rámci krajské politiky, ale v práci chceme pokračovat. Do voleb jsme nešli, protože jsme chtěli nějakou funkci. Chtěli jsme prosazovat určitý způsob myšlení, který myslí na budoucnost a jak si zajistit v příštích letech základní podmínky pro život,“ řekl těsně před sečtením všech volebních okrsků Josef Šedlbauer z Pro KRAJinu a dodal : „V tuto chvíli je to neúspěch. Na druhou stranu každý neúspěch v sobě skrývá příležitost.“

Spolupráce s krajem je stále ve hře

Důležitost ekologických témat zdůraznil i vítěz voleb Martin Půta ze Starostové pro LK. Před novináři řekl, že by rád spolupracoval s lídry stran, které se nedostanou do krajského zastupitelstva, tak aby jejich témata nezapadla.

„Je to nabídka, o které jsem ještě neslyšel. Samozřejmě o ní můžeme uvažovat. Chápu to tak, že je to pro nás výzva k politické práci. Nejenom ve výborech, kde bude šance něco ovlivnit minimální,“ řekl Šedlbauer, který dlouhodobě kritizuje současné vedení kraje, že jejich opatření a snahy zmírnit následky klimatické krize nejsou dostatečné.

„Když se podíváte do volebního programu Starostů, tak jejich cíle týkající se ekologie jsou strašně neambiciózní,“ vysvětlil Josef Šedlbauer. Zároveň dodal, že adaptace na změny související s klimatickou krizí, je něco, co ve společnosti zraje. „Pak se to v nějaký okamžik zlomí. My tomu jdeme naproti. Jinak to ani nejde. Jsme historicky na vlně, která nemůže prohrát. Otázkou je, jak moc už bude pozdě,“ řekl Deníku lídr Pro KRAJinu.

Na otázku, zda-li bude v novém krajském zastupitelstvu, chybět opozice, pokud půjdou Starostové do koalice s ODS a Piráty, Šedlbauer řekl: „Reálně tam nebude žádná opozice. I v minulém období to bylo těžké a byli jsme tam jen čtyři. Teď tam bude nula.“