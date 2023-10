Město pod Ještědem opět hostí Educa week, veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, který se bude konat od 9. do 15. října. Již 17. ročník opět nabídne celotýdenní program plný informací, studijních i pracovních příležitostí, inspirativních setkání i motivačních přednášek z oblasti vzdělávání, kariérního růstu i osobnostního rozvoje.

V týdnu od 9. do 15. října se v Libereckém kraji v rámci veletrhu Educa week 2023 budou konat vzdělávací akce pro všechny věkové kategorie. | Foto: se souhlasem Erwina Gottšteina

Z tohoto důvodu se na budově Krajského úřadu Libereckého kraje rozsvítí od pondělí 9. října v 6 hodin ráno logo. „Liberecký kraj je již 17 ročníků partnerem veletrhu, proto i logo na budově krajského úřadu v centru Liberce bude v týdnu vzdělávání a pracovních příležitostí svítit žlutě,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovu, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský.

Cílem veletrhu Educa week je s tématem vzdělání, práce a zaměstnanost oslovit prakticky všechny věkové skupiny. Vlajkovou lodí je třídenní veletrh Educa expo, který cílí na nábor nových pracovníků do firem a na čerstvé absolventy základních a středních škol a koná se v Home Credit Aréně od čtvrtka 12. do soboty 14. října.

Pro školní kolektivy II. stupně základních škol je určená sekce Educa visit. Rodiny s předškolními a mladšími školními dětmi jistě ocení celotýdenní program Educa kids s atraktivními výhodami. Odborníci z řad pedagogů, personalistů, ICT odborníků, ale také všichni, kteří na sobě chtějí pracovat a rozvíjet se, mohou vybírat z bohatého konferenčního programu a atraktivních témat v sekci Educa event.

Vlajkovou lodí je třídenní veletrh Educa expo a koná se v Home Credit Aréně od čtvrtka 12. do soboty 14. října.Zdroj: se souhlasem Erwina Gottšteina

„Educa week se stal největším veletrhem vzdělávání a práce v České republice. Na veletrhu dnes nenabízíme jen atraktivní pracovní pozice, ale propojujeme školy s firmami, poskytuje poradenství a ukazuje široké možnosti uplatnění různého typu vzdělání. Letos znovu lámeme rekordy co do počtu přihlášených firem a škol. Na Educa expo se k dnešnímu datu přihlásilo na 60 škol a vzdělávacích institucí a více než 50 firem, které se chtějí prezentovat se svými nabídkami pracovních pozic, kterých bude nabízeno více jak 1000 a to nejen v České republice. Enormně také vzrostl počet firem zapojených v sekci Educa visit,“ prozrazuje jednatel pořádající společnosti SFM Liberec Lukáš Přinda.

Vědět jak na to, je základ

Významnou součástí veletrhu budou kariérní poradci z celého kraje, které zajišťuje pro veletrh Úřad práce ČR. „Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Educa expo je velmi významná akce s velkým přesahem. Krajská pobočka v Liberci je proto nejen partnerem, ale také pravidelným vystavovatelem. I letos představíme Úřad práce ČR a služby, které poskytujeme. Především se ale zaměříme na poradenství. Zkušení kariéroví a speciální poradci Kontaktního pracoviště Liberec, a také naši kolegové z pracovišť Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily, budou po celé tři dny konání veletrhu k dispozici všem návštěvníkům,“ říká ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

FOTO, VIDEO: Stavba parkovacího domu v centru Liberce finišuje. Podívejte se

„Budeme poskytovat informace a doporučení ke studijnímu zaměření nebo volbě povolání pro žáky, rodiče i pedagogy. Nezapomínáme také na dospělé návštěvníky veletrhu, kteří uvažují o změně profese či zaměstnání a mohou zde získat informace o vhodném zaměření rekvalifikace, jak se prezentovat zaměstnavatelům a další doporučení,“ dodala Sadílková.

Educa week představuje Liberec jako centrum vzdělanosti a dobré místo k životu

„Veletrh se stává na celý týden centrem vzdělanosti a zaměstnanosti a poutá pozornost budoucích studentů, jejich rodičů a díky neustálému rozšiřování nabídky i odborné veřejnosti z celé republiky. Velmi mě těší vysoká odborná i organizační úroveň veletrhu i doprovodných programů. Děkuji všem, kteří se na náročných přípravách a zdárném průběhu celé akce podílejí. Liberecký kraj a jím zřizované organizace jsou tradičním hrdým partnerem Educa weeku a velmi mě těší, že symbióza zapojených institucí a firem přetrvává i po skončení týdne vzdělanosti a je pozitivním přínosem pro život v našem kraji,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Málo zdravotníků? Liberecký kraj jich chce mnohem víc, staví pro ně školy

„Veletrh nabízí propojení vzdělávání s trhem práce. Ukazuje, že vzdělávání zdaleka nekončí jen ve školních lavicích, ale jedná se o celoživotní proces. Školské instituce Libereckého kraje poskytují široké spektrum oborů, které mají uplatnění v praxi. Stejně tak firmy v našem regionu nabízejí celou řadu zajímavých a perspektivních pracovních pozic a kariérních možností. Přeji všem návštěvníkům, aby si z veletrhu odnesli nejen tip na školu nebo práci podle svých představ, ale i inspiraci a motivaci do dalšího vzdělávání a osobnostního rozvoje bez ohledu na věk,“ říká náměstek hejtmana Čeřovský.

Na Educa expo do Home Credit Arény je vstup zdarma. Některé části doprovodného programu jsou přístupné po registraci a jiné jsou zpoplatněné. Veškeré informace včetně podrobného programu jednotlivých sekcí jsou k dispozici na www.educaweek.cz. Educa week Liberec je také na sociálních sítích - Facebooku, Instagramu i LinkedInu.