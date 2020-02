Po Praze, Ústeckém a Karlovarském kraji zasáhne nový formát televizního vysílání i kraj Liberecký. K přechodu na nový vysílací standard označený zkratkou DVB-T2 dojde z vysílače Ještěd přesně za dva týdny, tedy 26. února. Důvodem k této změně je uvolnit v éteru prostor pro mobilní sítě 5. generace.

Harmonogram přechodu najdete na televizezadarmo.cz/kraj/liberecky-kraj.

Jako první se na Liberecku odmlčí Česká televize a v těsném závěsu za ní i celoplošný multiplex 4. Harmonogram nastínil Jan Potůček z odborného portálu televizniweb.cz: „Veřejnoprávní multiplex 1 z libereckého Ještědu vypne 26. února, do konce února pak skončí vysílání multiplexu 4 z Černé Studnice u Jablonce nad Nisou, Špičáku u České Lípy a libereckého dokrývače u lanovky na Ještěd.“

O několik týdnů později budou veřejnoprávní ČT následovat komerční stanice. Programy televizí Nova, Prima a Barrandov ukončí vysílání z Ještědu 30. března. Jejich tematické kanály budou ale vysílat až do 26. dubna.

Řešení? Internet

Lidé si budou muset signál obnovit buď zakoupením zařízení set-top box, nebo úpravou společné antény. Mnozí ale řeší situaci třeba přechodem na internetovou televizi. Jako třeba Jan Flégl z Liberce. „Sportovní přenosy sleduji prostřednictvím O2 a nemusím tak řešit ani jednu z obou možností,“ uvedl bývalý učitel.

O tom, že není jediný, mluví jasně čísla. „Týdně jsme evidovali tisíce nových aktivací,“ potvrdila mluvčí O2 TV Lucie Jungmannová. Zájem podle ní kulminoval v každém kraji zhruba týden před ukončením vysílání. K internetové televizi se lidé často přiklánějí i kvůli vyprodaným set-top boxům a nabídce sportovních i exkluzivních filmových kanálů.

O2 TV jde sledovat díky zvláštnímu set-top boxu i aplikaci v herní konzoli Xbox. „Můžete si také stáhnout aplikaci do mobilu a nasdílet obraz na televizi. Aplikaci je možné nainstalovat do televize Samsung rok výroby 2017 a novější,“ vysvětlila Jungmannová. „Kromě televize je možné pořady sledovat také v počítači, na tabletu nebo v mobilu,“ dodala.

Pokud jsou lidé zvyklí na klasiku formou přenosu signálu vzduchem, je i tady řešení poměrně jednoduché, i když se neobejde bez finanční zátěže. Lidem, kteří přijímají vysílání přes vlastní anténu, ať už pokojovou či venkovní, vyřeší problém zmíněný set-top box. Ten se jednoduše zapojí mezi televizor a anténu.

Problémy nemusí řešit majitelé nových televizí, které jsou vybaveny příslušným zařízením. „Přístroje, které si dovedou poradit s příjmem českého vysílání ve standardu DVB-T2, jsou označeny zlatou pečetí „DVB-T2 ověřeno“ s logem Českých radiokomunikací,“ vysvětlila mluvčí Českých Radiokomunikací Anna Tůmová.

Seznam certifikovaných přijímačů je k dispozici na webu dvbt2overeno.cz, kde jej České Radiokomunikace průběžně doplňují.

Raději včas

Odborníky je potřeba volat jen v případě společných televizních antén. O jejich služby je zájem. „Hodně lidí to nechává na poslední chvíli. Nebo čekají, až to skončí a jestli jim to bude fungovat, nebo ne,“ potvrdil například Josef Ficek z firmy Elbetech. Podle jeho zkušeností si ale řada společenství vlastníků bytových jednotek úpravu společné televizní antény na domě už zařídila.

Podle odborníků je zbytečné čekat až na zlomové datum. Společné televizní antény upravují technici tak, aby ve chvíli přepnutí byly už na nové kanály připravené. „Momentálně v éteru běží staré vysílání a přechodové multiplexy nového vysílání,“ vysvětlil Ficek.

Ani set-top box, ani úprava společné antény ovšem nevyřeší problém obyvatel některých částí Libereckého kraje. Konkrétně třeba z Českolipska z vysílače Špičáku nebo lidí z Frýdlantského výběžku, který donedávna zápolil s úplným pokrytím a kde vysílání zajišťuje převaděč v Libverdě. „V některých dnech, hlavně večer, si lidé stěžují, že jim vypadává signál. Podle Českého telekomunikačního úřadu je problém právě v převaděči a řešit by to měly České radiokomunikace,“ popsal starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Hledání chyby

České Radiokomunikace ale na základě měření tvrdí, že problém není na jejich straně. „Na základě stížností byl vysílaný signál detailně prověřen měřicím vozem Českých radiokomunikací a dále zde proběhlo měření servisu v době, kdy v obci zaznamenáváte největší problémy s příjmem signálu,“ uvedl v písemné odpovědi pracovník Radiokomunikací Zdeněk Klečka. Podle něj nebylo při žádném z měření zaznamenáno zhoršení vysílacích parametrů, které by znemožňovalo kvalitní příjem signálu.

České radiokomunikace zároveň dočasně instalovaly v místě měrný přijímač, který trvale monitoruje vysílané parametry. „Podle Radiokomunikací by se lidé měli v případě poruchy signálu obrátit na Modrou linku 844 900 001. To jsem jim také na webových stránkách města doporučil,“ informoval starosta Hejnic Jaroslav Demčák.