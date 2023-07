V poslední době museli vzdorovat řadě překážek, jako byla například rekonstrukce ulice, kde se prodejna nachází. Pak přišla epidemie koronaviru a nakonec se přidaly energetická krize a inflace. Poslední pomyslnou kapkou se stal odchod dlouholetého prodejního specialisty, kterého by bylo těžké nahradit. „Dotkly se nás také složité obchodní podmínky. Jelikož již nejsme přímými odběrateli, omezují se naše nákupní možnosti. Když chceme dodržovat pravidlo v podobě nákupu za nejlepší možné ceny, tak ten prostor pro náš zisk je minimální,“ osvětlil těžké rozhodnutí Vladimír Boreš s tím, že klesla i poptávka po zboží ze strany zákazníků.

„Jsme úplně poslední a vydrželi jsme nejdéle. To možná svědčí i tom, že jsme tu práci dělali dobře. Všichni nám podobní činnost ukončili nebo vstoupili pod jinou velkou firmu,“ řekl Deníku zakladatel firmy Viaco pětašedesátiletý Vladimír Boreš.

Ten, kdo si nebyl jistý a při nákupu elektroniky potřeboval odborné i lidské rady, zamířil do ulice Dr. Milady Horákové, kde sídlí nejstarší prodejce elektrospotřebičů v městě pod Ještědem se specializovanou obsluhou. Ten nedávno ale oznámil, že se rozhodl po třiatřiceti letech skončit a firmu zavřít, čím zarmoutil celou řadu Liberečanů.

Do konce léta vyhlásili velký výprodej zboží, postupně odprodají i vybavení obchodu a nakonec musí do prodeje i dům, kde sídlí. Pan Boreš ho koupil v roce 1996, od roku 2021 rekonstruoval a o dva roky později se sem firma přestěhovala z liberecké čtvrti Králův Háj.

Od videorekordérů k paměťovým médiím

Firmu založil v červnu roku 1990, kdy se rozhodl odejít z předchozího zaměstnání a začal budovat elektroprodejnu, ve které viděl potenciál a podnikatelskou příležitost. Už tehdy ho elektronika bavila, měl k ní blízko i díky studijním letům. V letech 1991 až 2003 fungovala prodejna v Chrastavě. Jak sám přiznal, bylo pro ně zajímavé sledovat a na vlastní kůži zkoušet všechny novinky, které postupně spatřovaly světlo světa. Přechod z kazetových videorekordérů na digitální a posléze paměťová média pro něj představovalo velké dobrodružství. „Jelikož jsme byli přímými odběrateli, jezdili jsme na školení, předváděčky a veletrhy a hltali každou novinku. Záznam z prvního dne otevření obchodu dne 25.9.1990 máme nahraný ještě na VHS kazetě,“ zavzpomínal.

Za ta léta se proměnila i poptávka, kterou vždy ovlivnila vlna zájmu po novince. Začalo to rychlovarnými konvicemi, velkým hitem se staly hi-fi věže a jednou z posledních vln byla změna televizního vysílání, kdy si lidé kupovali buď konvertory nebo rovnou nové televize. „Soustředili jsme se i na drobnosti jako miniaturní konektory a zařízení, přepínače a instalační materiál,“ podotkl majitel firmy Viaco. Po celou dobu kladl důraz na pravidlo „lidé mluví s lidmi“.

„Když k nám přišel zákazník, snažili jsme se v první řadě dopátrat, co vlastně potřebuje. Vysvětlovat, které funkce vybraného spotřebiče jsou důležité, a které jsou naopak jen reklamním trikem,“ zdůraznil s tím, že kmenový personál se téměř od začátku podnikání nezměnil. „V tom spočívala naše síla. Měl jsem štěstí na personál. Jsou to spolehliví a chytří lidé, kteří mají znalosti v oboru a i díky tomu nám to šlapalo, pracovali vždy s maximálním nasazením, za což jsem jim vděčný“ doplnil.

Podle něj založit takovou firmu a udržovat ji v chodu znamená více než stoprocentní nasazení. Věnovat tomu vše. Výhodu viděl v tom, že práce ho i jeho kolegy i bavila. „Konce mi je líto, ale zároveň se otevřou nové možnosti a budu mít více času na rodinu a koníčky. Jsem už v důchodu a konečně si budu moci zaslouženě užít volného času,“ uzavřel vyprávění Vladimír Boreš.