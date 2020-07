Europoslanci, kteří se zasedání účastnili, vyzývali Evropskou komisi, aby jednala rychle a co nejdříve zahájila s Polskem řízení pro porušení zákona. Petiční výbor nakonec rozhodl, že se bude dotazovat Polska a Evropské komise na všechny náležitosti problému rozšiřování dolu Turów a případem se bude dále zabývat.

K jednání výboru došlo poté, co těžební firma PGE v odpovědích na otázky podané na valné hromadě potvrdila, že jí nestačí kontroverzní povolení, které bylo na začátku roku vydáno na šest let bez účasti české veřejnosti a které porušuje evropskou legislativu. Na dole chce PGE těžit až do roku 2044. Podle organizace Greenpeace zároveň připustila, že nepočítá s kompenzacemi za těžbu pro české občany.

Reálná hrozba

Na jednání výboru promluvil i Milan Starec z Uhelné. „Jsme nejbližší vesnice u hranic. Ztráta podzemní vody pro nás není vzdálená hrozba, ale něco, s čím se musíme vyrovnávat už nyní. Rodiny, které žijí v blízkosti dolu, nemají vodu. Jedna rodina tak musí prát 20 km daleko u rodičů. Další musí čerpat vodu z potoka, aby si mohla vyprat. Jeden z místních zemědělců musel pobít 60 kusů dobytka, protože se o ně bez vody nemohl starat,“ ilustroval.

„Důl se k nám přibližuje každým dnem, otevírá se pohled do těžební jámy a PGE přitom od 1. května těží z pohledu evropské legislativy nelegálně. Dostali jsme se do situace, která vyžaduje zásadní kroky jak ze strany EU, tak české vlády. Ačkoli z toho nemáme jako obyvatelé Trojzemí radost, poslední šance, jak zabránit kompletní ztrátě podzemní vody v dotčených obcích, je žaloba na Polsko.“

K žalobě vyzývají českou vládu místní obyvatelé i enviromentální organizace. „Doufáme, že evropské instituce budou postupovat v kauze co nejaktivněji a prošetří porušování evropské legislativy. I české instituce se ale musí případu dále věnovat a hájit práva českých občanů. Proto doufáme, že ministr životního prostředí Richard Brabec navrhne vládě co nejdříve učinit první kroky v podání žaloby na Polsko kvůli dolu Turów,“ řekla Nikol Krejčová z Greenpeace.

Čeští poslanci nedávno apelovali na Vládu ČR, aby pověřila ministerstvo zahraničních věcí vypracováním podnětu k Evropské komisi, a to nejpozději do 30. září. Na dotaz, zda a kdy podá vláda žalobu, reagoval ministr Brabec na Twitteru: „Další postup se první dozví vláda. Určitě ho nebudeme vzkazovat přes média,“ napsal Brabec.

Aurel Ciobanu-Dordea, zástupce Evropské komise na jednání petičního výboru, řekl, že komise problém řeší velice intenzivně. „Máme 6 měsíců na vypracování závěrečné zprávy, která navrhne možná řešení problému. Pokud nebude tento postup fungovat, zváží Evropská komise své možnosti a nebudeme otálet s použitím nástrojů, které máme k dispozic,“ zmínil ředitel Generálního ředitelství pro životní prostředí.

Komise by mohla spustit s Polskem Řízení pro porušení zákona. Po tom volala i většina přítomných europoslanců včetně těch českých. Proti byli polští europoslanci. „Výbor se podobně jako předseda europarlamentu Sassoli postavil na naši stranu. Komise proto nyní musí situaci co nejrychleji řešit, a dokud nenabídne Česku a Polsku konkrétní řešení, budeme ještě prosazovat pozastavení těžby,“ sdělil europoslanec Tomáš Zdechovský. Podle něj je ve hře předně podání žaloby na Polsko pro nesplnění povinností, protože kromě nepřipuštění námitek české strany neprovedli správně ani studii dopadů rozšíření dolu na životní prostředí.