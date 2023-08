V duchu tradic drsné země s tajemnou historií a divokou přírodou se nesla třetí srpnová sobota na Sychrově. Uskutečnil se zde v pořadí už 23. ročník Skotských her, které se řadí mezi jedny z největších v Evropě. A zatímco někomu se při zmínce o Skotsku vybaví dudy či kilt, jiným přijde zase na mysl skotská kostka či whisky. Návštěvníci sychrovského zámku nepřišly o žádný z těchto symbolů.

Na zámku Sychrov se opět konaly Skotské hry. | Foto: Deník/Karel Pech

V zámeckém parku vyrostly keltská vesnička a skotský tábor s ukázkami denního života a řemesel. Lidé si mohli vyzkoušet tradiční sportovní aktivity jako hod kládou, hod skotským kladivem do dálky či vrh kamenem, a poměřit tak síly s českými i zahraničními závodníky. Součástí programu bylo už 17. tradiční setkání majitelů britských autoveteránů, kteří v minulých letech přijeli ukázat takové lahůdky, jako jsou vozy značek Rolls-Royce, Jaguar či Lagonda. Organizátoři mysleli i na nejmladší návštěvníky, pro ně připravili samostatný dětský program plný dovednostních či sportovních soutěží.

„Zájemci si užili domácí i zahraniční kapely, které hrály skotskou a irskou hudbu. Opět nechyběly ukázky tradičních tanců a oblíbené těžkoatletické soutěže. Stejně jako dudy či kilt patří ke Skotsku i whisky, a proto se součástí letošního programu staly velice oblíbené whisky slavnosti,“ informoval zakladatel a hlavní organizátor akce Václav Rout.

Součástí Skotských her byl i pravidelný turnaj v golfu, který se uskutečnil den před konáním slavností. „Hráči mužského pohlaví museli celý turnaj odehrát v tradičním skotském kiltu. Celou sobotu si pak návštěvníci mohli pod vedením profesionálního trenéra vyzkoušet odpal, nechat se zasvětit do pravidel této hry, případně si zasoutěžit o ceny za nejpřesnější odpal na 50 metrů,“ dodal Rout.

Velký zájem vzbudily i whisky slavnosti, které nabídly ochutnávku několika desítek druhů skotské whisky. Nedílnou součástí skotských her se stala i mezinárodní soutěž skotských dudáků a bubeníků – The Silver Reed Competition. Všichni návštěvníci mohli letos zdarma zavítat do prostor zámku a procházet se zámeckými expozicemi výjimečně bez doprovodu průvodců.

Akce se zúčastnil i britský velvyslanec Matt Field, který se svou účastí pochlubil na sociálních sítích:

V dnešní době se skotské hry pořádají prakticky po celém světě. Nejedná se však o soutěže válečníků, ale o společenská setkání spojená se sportovním zápolením, vystoupením hudebníků a tanečníků, na která se sjíždějí lidé nejen z blízkého okolí, ale i z míst více či méně vzdálených.

„Když jsem poprvé v roce 1999 uspořádal pro své přátele tehdy ještě soukromé skotské hry, netušil jsem, jaký spád to jen o dva roky později nabere. Díky spolupráci s vedením státního zámku Sychrov jsem se v roce 2001 pokusil seznámit veřejnost s kulturou a historií Skotska,“ zavzpomínal na začátky jejich organizátor.