Město totiž zpochybňovalo smlouvy uzavřené s bytovými družstvy před 20 lety. Podle nich mělo město své podíly převést družstvům za 1 korunu. Vedení Liberce ale tyto smlouvy na základě právnických analýz prohlašovalo za neplatné a od minulého roku vymýšlelo způsob, jak transakci provést jinak a legálně.

Po několika různých variantách, které se loni projednávaly, nyní Liberec otočil a navrhl, aby k převodu došlo podle původních smluv. Hlavním důvodem pro změnu strategie je rozhodnutí Nejvyššího soudu, který projednával podobnou kauzu v Neratovicích. Podle jeho rozhodnutí jsou smlouvy platné a prodej za 1 korunu je možný.

„Je to posun správným směrem. Jsme na cílové rovince kousíček před cílem, ale cílová páska není ještě přetržena. Jásat a zvedat ruce nad hlavu budeme ve chvíli, kdy námi zaplacené majetkové podíly města na bytech, garážích a sklepech budou zapsané na nás jako vlastníky na katastr nemovitostí,“ řekla Lenka Šlapáková, členka bytového družstva Tyršova. Dodala, že je to pozitivní zpráva pro všechny družstevníky, kteří poslední rok neměli žádnou jistotu, že k prodeji za 1 korunu dojde. „Každá jiná varianta, se kterou město přišlo, měla nějaké ale. Nejčistší způsob, jak se s tím vypořádat, je dodržet uzavřené smlouvy,“ vysvětlila Šlapáková.

Za pozitivní zprávu považuje rozhodnutí města i Josef Figer z bytového družstva A+G Stadion. „Pro nás je to určitě přijatelná cesta, která jde v intencích původních smluv. Nyní se snažíme získat stanovisko ministerstva financí, které by jasně řeklo, jestli by se nás týkala daň z příjmu. Pokud ano museli bychom za byt zaplatit stovky tisíc. Předpokládám ale, že se tak nestane. S ministerstvem jednáme a vypadá to zatím pozitivně,“ řekl Figer Deníku. Dodal, že trochu nejistoty v něm vzbuzuje fakt, že zastupitelstvo schválilo zatím pouze "přípravu záměru" převodu podílů a nikoli samotný záměr. „Bude trvat nějaký čas, než se vypracuje záměr, který pak musí odsouhlasit zastupitelstvo. Až potom by přišly na řadu kupní smlouvy,“ uvedl Figer.



Podle zastupitele Michala Hrona se město rozhodlo pro prodej za 1 Kč po seznámení se s judikátem Nejvyššího soudu z listopadu loňského roku. Hron byl pověřen hledáním řešení problému a za poslední rok vypracoval několik možných variant vypořádání se s majetkovými podíly města na družstevních bytech. „Nejvyššímu soudu nevadila symbolická 1 koruna jako kupní cena. To podle nás otevírá cestu k dalšímu způsobu odůvodnění odchylky od ceny obvyklé. To jsou pádné důvody ke schválení záměru prodeje, abychom otevřeli prostor k dotažení celé věci,“ vysvětlil Hron na čtvrtečním zastupitelstvu.

Dodal, že stejný postup by měl platit pro všechny bytové domy, ve kterých město vlastní podíly. Hron si nicméně na zastupitelstvu vyslechl kritiku od opozičních zastupitelů, kteří změnu přístupu viděli jako jeho selhání. V diskuzi se dokonce objevil požadavek na jeho odvolání z Rady města. "Změnu názoru vítáme. Přestože primátor najednou tvrdí, že převod bytů takto chtěli od počátku, tak až do dnešního dne spolu s Michalem Hronem stále říkali, že převod za jednu korunu není možný," upozornila zastupitelka Zuzana Kocumová. Připomněla, že na prvních jednáních bylo zastupitelům vyhrožováno soudem, pokud odsouhlasí převod podílů města za jiných než tržních podmínek.



Nyní proběhnou jednání s dotčenými ministerstvy a také s jednotlivými bytovými družstvy. Pak budou zastupitelé rozhodovat o samotném záměru prodeje. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník počítá s tím, že pokud budou bytová družstva s návrhem souhlasit, mohly by být do konce června předloženy kupní smlouvy. „Je to poměrně náročný proces, nicméně řešení by se týkalo všech 10 bytových družstev, tedy celkem 38 domů. Chtěl bych, aby se to stihlo ještě v tomto pololetí,“ předeslal Zámečník.