Bytová družstva v Liberci stále nemají jasno, za jakých podmínek získají podíly města na svých bytech. Radnice však vyrukovala s novým návrhem, který by mohl přinést kompromisní řešení.

Problém se týká více než 1100 bytů, které vznikaly postupně v letech 1997 až 2007, kdy Liberec na jejich výstavbu získal dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Město tedy získalo podílové vlastnictví na bytech v deseti družstvech. Po uplynutí 20 let mělo město podle uzavřených smluv převést bezúplatně své podíly na družstva. Jenže poté, co se na Liberec obrátilo první družstvo s návrhem na vyrovnání, přišlo město s tím, že smlouvy jsou neplatné, protože při jejich uzavírání nedošlo k naplnění všech zákonem daných podmínek. V tu chvíli začala debata o tom, jakým bezpečným způsobem převést podíly města na družstevníky. Vedení Liberce se totiž bálo, že pokud převede nemovitosti na družstva bezúplatně, může být obviněno ze špatného hospodaření s městským majetkem. Za více než rok se objevilo několik variant, které ale zatím nenabídly uspokojivé řešení jak pro družstevníky, tak pro město.

„Lidé v domě už jsou z toho nešťastní a začínají být zoufalí. Když bych se teď zeptala, na které družstvo může město převést své podíly, musela bych odpovědět, že na žádné. Přitom se pro první družstva, která o převod požádala, blíží lhůta, do kdy musí být věc vyřízená, jinak jim nezbude nic jiného než město zažalovat,“ řekla Deníku Lenka Šlapáková z bytového družstva Tyršova, které bude žádat o převod podílu města na jejich bytech v dubnu. Šlapáková společně s dalšími zástupci bytových družstev aktivně vystupuje za to, aby město dodrželo uzavřené smlouvy a podíly převedlo na družstva bezplatně.

Podle libereckého zastupitele Michala Hrona by ale podle této varianty museli družstevníci zaplatit daň z příjmu, která by se mohla pohybovat v řádech statisíců. Právě Hron byl pověřen vedením města, aby našel řešení problémů. Během loňského roku vypracoval několik variant, které ale narazily na odpor družstev. Poslední možnost, jak se s převodem podílů vyrovnat tak, aby to družstevníky nic nestálo, představil v lednu zastupitelům. Jde o tzv. Program podpory uspokojování potřeb vlastního bydlení. „Vypsali bychom dotační program, který by pokryl družstevníkům nákup podílů města. Měli by nárok například na 800 tisíc až milion korun. Tyto peníze by pak zaplatili skrze družstvo městu. Nic by je to nestálo. Ale tato možnost by byla jen pro ty družstevníky, kteří za posledních 20 let alespoň 5 let v bytě bydleli nebo tam bydleli jejich rodinní příslušníci,“ vysvětlil Deníku Hron.

Dodržet zákon

Podle primátora města jde o nejsnazší variantu. „Hledáme cestu, jak splnit slib družstevníkům a zároveň dodržet zákon. Dáme jim 100 procent financí, aby si mohli podíl zaplatit, a bude to pro ně bezplatné,“ řekl Zámečník. Dodal, že až se k tomu vyjádří příslušné úřady, chce do června tuto možnost předložit zastupitelstvu k hlasování. „Pokud dojde ke schválení, hned bychom začali s převodem u prvních třech družstev Alfa, Beta a Gama,“ vysvětlil primátor.

Podle něj by se vše stihlo ještě před tím, než vyprší promlčecí lhůta, a družstva by tak nemusela žalovat město. „Neradi bychom věc řešili soudně,“ vysvětlil Zámečník.

Jako krok kupředu to vidí i Michal Lenc z družstva Beta z ulice Seniorů. „Máme k této variantě několik požadavků na úpravu. Jedním z nich je i ta vázací doba 5 let. Pokud to ale bude v souladu se zákonem, schválí to zastupitelé a nás to nebude stát nic navíc, tak to vidím jako dobrou možnost k vyřešení sporu,“ řekl Deníku Lenc.