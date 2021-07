Bytové domy Oáza rostly od roku 2019 a nyní mají za sebou kolaudaci. Za celým projektem stojí Stavební bytové družstvo (SBD) Sever, které spojilo síly se společností Coop Development. „Jsme rádi, že se podařilo Oázu dokončit a přispějeme tak k příjemnějšímu a kvalitnějšímu prostředí také místním obyvatelům centra Liberce,“ řekla zakladatelka projektu Anna Ježková.

Celkem 114 bytů

Komplex nabízí celkem 114 bytů. Nachází se ve třech věžích, které jsou mezi sebou propojeny dvěma obytnými „krčky“ a dvoupatrovým krytým parkovištěm. Jeho zelená střecha slouží zároveň jako odpočinková zóna, nechybí ani herní prvky pro děti. Jedním z nových nájemníků je i Jan Sumerauer. „Přišlo mi dobré, že člověk nemusí shánět hypotéku a i z hlediska budoucího provozu domu mi přijde pružnější družstevní vlastnictví než společenství vlastníků. Družstvo má lepší nástroje na řešení problémů, je efektivnější“ podotkl družstevník z bytu 2+kk. Velkou výhodu vidí i v lokalitě, kdy to je do centra města pět minut pešky. „Zatím neplánuji využít možnosti splacení družstevního podílu po pěti letech a byt si převést do vlastnictví,“ svěřil se.

Náklady na výstavbu komplexu přesáhly 507 milionů korun, zájemci při vstupu do družstva museli složit alespoň čtvrtinu pořizovací ceny bytu. Zbývající část ceny bytu budou hradit družstvu formou měsíčního nájemného po dobu 25 let. „Podařilo se nám udržet cenu družstevních bytů v Oáze průměrně pod částkou 60.000 Kč/m² plochy bytu. Tato cena se ukázala zejména v letošním roce jako velmi atraktivní, neboť ceny jak starších bytů, tak i novostaveb dramaticky rostou. Nebyl tedy problém obsadit všechny byty členy družstva ještě dlouho před dokončením samotné stavby,“ sdělil předseda představenstva SBD Sever Petr Černý.

Na zájmu o družstevní bydlení se podepsala i epidemie koronaviru. Oproti loňsku vzrostl o 7,5 %. Řada lidí má totiž obavu z neschopnosti splácet hypotéku. „Družstevní výstavba teď zažívá velký zájem a návrat. Výhodou je, že příjemcem bankovního úvěru na jednotlivé byty zůstává celé výstavbové družstvo, nikoli budoucí člen družstva a uživatel družstevního bytu,“ upřesnil Černý.

Součástí komplexu bude i komunitní dům pro seniory Rezidence RoSa. „Myslím, že se generace seniorů mění. Praxe ukazuje, že teď hledají mnohem víc pohodlí, bezpečí a služeb, což u nás moc seniorských projektů stále ještě nenabízí,“ dodala Ježková.

Dům pro seniory nabídne 98 bytů, v domě bude k dispozici knihovna, klubovny, ale také lékaři či fyzioterapeut. „Zemřeli mi rodiče a já jsem zůstala sama ve velké vile, kde si musíte brát čtyřmetrové štafle, abyste umyla okna, a to už pro mě není. Tento projekt se mi líbí, myslím i na budoucnost,“ uvedla paní Marcela z Liberce. „Je to pro nás jako Liberečany zajímavé místo takto v centru blízko všeho, jsme aktivní a chceme tu zůstat,“ doplnil ji manželský pár. Stavba by měla být dokončena v příštím roce.