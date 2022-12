"Dalším faktorem je, že lidé chtějí ukrýt své úspory před inflací a kupují více investičních bytů než v minulosti. Na to se perfektně hodí právě družstevní byty. Předpokládám, že poptávka o ně může v horizontu asi dvou let vzrůst třeba až o 15 procent," sdělila makléřka.

Výhodné podmínky úvěru

Příkladem rostoucího zájmu může být právě zmiňovaná Zahrada Gallas, kde se navíc povedlo domluvit pro budoucí družstevníky výhodné podmínky úvěru s bankou. Základní sazba úroků pro hypotéky se vyšplhala nad 6 procent, celkové náklady pro držitele hypotéky, tzv. RPSN dosahují běžně až sedmi procent. Projekt Zahrada Gallas už teď ale nabízí díky spolupráci s bankami dlouhodobě úrok 6,5 procent ročně.

Na Františkově vyroste nová zahradní čtvrť pojmenovaná po Gallasovi

„Výhodou uzavřené úvěrové smlouvy mezi bytovým družstvem a úvěrující bankou je zejména skutečnost, že smlouva umožňuje družstvu měnit jak délku fixace úrokové sazby, tak i délku splácení ještě před zahájením splácení úvěru. Největším trhákem je ale možnost snížení úrokové sazby na poslední chvíli podle aktuálních podmínek trhu. No, a protože víme, že úvěr začneme splácet až po kolaudaci stavby, tedy někdy na začátku roku 2025, očekáváme pokles úrokových sazeb k hranici 4,5 procent ročně,“ řekl Petr Černý, člen představenstva bytového družstva Zahrada Gallas a předseda představenstva libereckého Stavebního bytového družstva SEVER, které se na výstavbě nových domů podílí.

Zdroj: Lukáš Scholz

Kromě jistoty, že se úroková sazba nezvedne, mají budoucí členové družstva ještě další pevný bod. "Uzavřená smlouva s družstvem garantuje, že se v průběhu výstavby nezvedne ani cena stavěných bytů. V opačném případě totiž mohou od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí," doplnila za projekt Zahrada Gallas Hana Tietze.

Nájemní bydlení na vzestupu

Kromě stoupajícího zájmu o družstevní byty se dostává do popředí i nájemní bydlení. "V současné chvíli pozorujeme trend nárůstu zájmu zejména u pronájmů, a to rovněž z důvodu převládajícího strachu z hypotečních sazeb. Lidé si spočítají, zda se jim vyplatí soukromé vlastnictví či zmiňovaný pronájem. Mnohdy je to ale spíše o strachu zavázat se ke splátkám," konstatovala makléřka Berková.

Výše hypotečních sazeb podle ní nebude takto vysoká věčně a z pohledu dlouhodobého bydlení se splátky až tak mnoho neliší, zejména vezmeme-li v potaz možnost refinancovat, až budou sazby opět níže. Tomuto také nahrává fakt, že ceny nemovitostí mají klesající tendenci.

A jaké bydlení je vhodné nyní pořídit? "Budeme-li mluvit v obecné rovině, největší slevy jsou u domů a rekreačních objektů, v meziročním srovnání i více než 30 procent. Záleží ale samozřejmě hlavně na konkrétních potřebách kupujícího. Bydlení, které bude hledat absolventka, je diametrálně odlišné od poptávky postaršího manželského páru. Klientům doporučuji vždy takový druh bydlení, který odpovídá jejich potřebám. Samozřejmě s ohledem na jejich ekonomickou situaci," dodala Berková.