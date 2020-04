Důvodem není pandemie, ale především špatná zimní sezona. TMR má od roku 2017 areál propachtovaný od městské společnosti Sportovní areál Ještěd. Vedení města si od vstupu slovenské společnosti slibovalo především záchranu a modernizaci ztrátového areálu.

Jak Deníku potvrdil ředitel ještědského areálu Jakub Hanuš, TMR se na město skutečně s žádostí o odpuštění pachtovného obrátilo. „My jsme tuto otázku na vedení města adresovali, byla to reakce na průtahy, které se linou okolo plánované investice Nová Skalka, a i s ohledem na tu trochu nevydařenou sezonu,“ popsal s tím, že oficiální reakci zatím firma neobdržela.

Jakou částku chce TMR odpustit, Hanuš nesdělil. Podle smlouvy činí roční pachtovné milion korun. „Celé pachtovné asi odpuštěno nebude, ale usilujeme alespoň o nějakou značnou část, která by nějakým způsobem tu finanční situaci pro nás řešila,“ dodal Hanuš.

Existenci žádosti potvrdil i liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Vedení města podle něj zatím nic neschválilo ani nepřislíbilo, plánuje se ale žádosti věnovat. „Když nás někdo požádá, musíme se každou žádostí zabývat. Buďto ji zamítneme, vyhovíme, nebo vyhovíme částečně. Nebo třeba najdeme jiné řešení,“ řekl.

Vysoké teploty letos na Ještědu neumožňovaly plnohodnotný provoz. Sezona ale pro areál ztrátová nebyla. „Ztrátová určitě ne, ale rozhodně nebyla standardní. Návštěvnost se pohybovala na třetinové úrovni oproti loňsku,“ řekl Hanuš.

Primátor Zámečník uvedl, že si je vědom, že uplynulá sezona nebyla ideální. Připomněl, že v minulosti, kdy ještě areál spravovalo město, radnice za podobné situace do areálu také směřovala peníze.



Že by nepovedená sezona měla být pro soukromou firmu nutně rizikem podnikání, se Zámečník nedomnívá. „Jak se to vezme. Teď budeme zřejmě v rámci nouzového stavu navrhovat odpuštění nájmů podnikatelům v městských objektech. Také se k nim nechováme tak, že je to jejich riziko podnikání,“ porovnal.

Společnost TMR na Ještědu usiluje o vybudování další sjezdovky Nová Skalka. Lyžaře měla lákat už tuto sezonu, zkomplikovalo se ale vyhodnocování jejího vlivu na životní prostředí. Krajský úřad loni firmě vrátil dokumentaci k přepracování. Jak uvedl ředitel areálu Jakub Hanuš v lednovém rozhovoru pro server Liberecká drbna, pokud by ani napodruhé TMR povolení nezískala, je připravena z Liberce odejít.

I to je zřejmě důvod, proč je primátor Zámečník ochotný s TMR o možném odpuštění pachtovného jednat. „Byli bychom neradi, kdyby to byla poslední kapka pro TMR k odchodu z kopce,“ dodal. Jak ale upozornil, městská rada rozhoduje jako kolektivní orgán a nelze tedy její rozhodnutí nijak předjímat.

TMR má ještědský areál prozatím propachtovaný do roku 2027. Jen před letošní sezonou do něj investovala asi patnáct milionů korun. Peníze šly například do cvičné plochy Maxiland u konečné tramvaje nebo do stravovacích služeb.