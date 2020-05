Dovolená za dveřmi, možnosti v zahraničí omezené a do kapsy hluboko. Podobné myšlenky se teď honí v hlavě většině národa. Liberecký kraj proto nabízí vhodnou alternativu smysluplného strávení volného času pro jednotlivce i celé rodiny v Křišťálovém údolí. Na jednu vstupenku s ní lze během jednoho týdne navštívit víc než dvacítku skláren, muzeí či výtvarných ateliérů.

V současné chvíli se finišuje s dokončením e-shopu, samotný prodej by měl být zahájen od začátku června na webových stránkách projektu www.crystalvalley.cz. „Vstupenka bude za 250 korun pro jednotlivce, za 480 korun pro rodinu s dětmi. Od první návštěvy bude platit po sedm dní,“ potvrdil šéf projektu Křišťálového údolí David Pastva.

Omezení je jediné. Do každého z cílů můžete na vstupenku pouze jednou. „Je to logické, nikdo asi nebude chtít čtyřikrát za sebou do jednoho muzea,“ konstatoval Pastva.

Lidé mohou nahlédnout třeba pod pokličku sklářů ve firmě Ajeto v Lindavě, prohlédnout si křišťálovou stěnu v ateliéru sklářského výtvarníka Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova( v minulém roce vystavoval skleněný zvěřinec či podmořskou krásu v liberecké kavárně Pošta).

Dále je možné navštívit Sklárnu a minipivovar Novosad a syn v Harrachově nebo si prohlédnout výrobu skleněných perliček ve firmě Rautis v Poniklé a světoznámou produkci historických vánočních ozdob, která aspiruje na zápis do světového kulturního dědictví UNESCO. Jako jediná firma na světě totiž stále vyrábí skleněné ozdoby pomocí původní technologie.

„Jsme připraveni, otvíráme už v pondělí 25. května a návštěvníky provedeme celou výrobou od foukání skleněných perlí až po samotnou montáž. Na závěr si tu lidé mohou i sami ozdobu vyrobit,“ slíbil majitel rodinné sklárny Marek Kulhavý.

Jedním z největších návštěvnických taháků bude pravděpodobně i zbrusu nová přístavba jabloneckého Muzea skla a bižuterie, která má tvar skleněného krystalu. „První návštěvníky tam uvedeme už v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie, které začíná 20. června,“ přislíbila ředitelka jabloneckého muzea Milada Valečková.

Samotné muzeum můžete ale navštívit už od pondělka, kdy se stejně jako většina muzeí a galerií po šesti týdnech znovu otevře. „První týden bude vstup zdarma,“ láká na muzejní ochutnávku Valečková.

Mezi magnety Křišťálového údolí bude letos zřejmě patřit i autorská výstava tvorby Zdeňka Lhotského. Ačkoliv světoznámý výtvarník, který do povědomí veřejnosti vstoupil hlavně svou realizací skleněného sarkofágu pro dánskou královnu, svůj ateliér u Železného Brodu z provozních důvodů veřejnosti neotevře, můžete se s průřezem jeho tvorby setkat během prázdnin v Malé výstavní síni v centru Liberce. I tam vás pustí „křišťálová“ vstupenka.

Projekt Křišťálového údolí připravuje Liberecký kraj od minulého roku. Jeho cílem je odlišit se v nabídce jednotlivých krajů a vsadit na to, v čem je region unikátní – a tím je historie i současnost českého sklářství a nezvyklá koncentrace skláren, firem i škol. A přilákat na ně do kraje co nejvíc návštěvníků. Letos především tuzemských.

Zájem je překvapil

První prohlídky se konaly loni na podzim v rámci Křišťálového víkendu. A setkaly se s obrovským zájmem, který zaskočil i samotné skláře. „Ukázalo se, že to (Křišťálové údolí – pozn. red.) představuje velké lákadlo a nyní máme příležitost představit tato zajímavá odvětví ještě mnohem většímu počtu turistů,“ upozornila Květa Vinklátová, krajská radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

„Dnešní návštěvník chce vidět, jak vzniká foukaná sklenička, jak vypadá práce na bižuterním nebo šperkařském náhrdelníku. A nejen vidět, chce si takovou práci vyzkoušet. Právě takový zážitek mu chceme nabídnout,“ dodala. Společnou vstupenku bude možné využívat až do 15. září letošního roku.