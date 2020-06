Že by tam nestíhali zvedat telefony, jejich pracovníci rozhodně netvrdí. Zájem je zatím spíš vlažný. Opravdová sezóna ale zřejmě propukne až s prázdninami. Podle Agáty Polákové z městského turistického centra v Liberci byl mírný zájem turistů a návštěvníků města znát teprve tento týden. „Pomalu se to rozjíždí, tento týden jsme dokonce už zaznamenali příliv zahraničních turistů. Z Německa, Ruska nebo Velké Británie,“ popsala.

Někdo podle ní zamířil do Liberce cíleně, na základě předchozích zkušeností, někdo poprvé. „Často chtějí, abychom jim při návštěvě města sestavili program,“ přiblížila Poláková. V něm podle ní nechybí Ještěd a zoologická zahrada. „Zájem je také o prohlídku radnice,“ doplnila. Lákadlem jsou i oblíbené „filmové“ prohlídky. Interiéry novorenesanční budovy si často vybírají filmové štáby k natočení záběrů pro historické filmy. Točil se tu například i seriál o Einsteinovi.

Zdroj: Deník, Google

I v sousedním Jablonci velký nával výletníků dosud nezaznamenali. „Není to tak masivní, jak jsme čekali,“ odpověděly pracovnice Jabloneckého kulturního a informačního centra. „Proti propadu v minulých týdnech přichází lidí hodně, ale ve srovnání s jinými léty je to o poznání méně,“ řekla jedna z oslovených.

Zájem je jednoznačně o turistické cíle v Jizerských horách, táhne ale i Muzeum skla a bižuterie. O sklo je zájem stále, navíc tu v sobotu začíná Mezinárodní trienále skla a bižuterie – výstava zaměřená na současné trendy a design. „Co je hodně odlišné od minulých let, je podstatně nižší zájem zahraničních návštěvníků. Jestli bude masivní zájem těch českých, se teprve ukáže, zatím je ještě na odhad brzy,“ shrnula mluvčí centra Radana Schaeferová.

Lidé míří do přírody a na chalupy

Podle ní je zájem hlavně o tipy na výlety. „Je znát, že lidé se stahují spíš do přírody. „Je to logické, přetrvávají obavy o zdraví a navíc se třeba neví, jaká budou pravidla v bazénu. Nabízíme také třeba výstupy na radniční věž, ale nevíme, jestli se budou chtít vydat na věž po schodech s rouškou,“ doplnila Schaeferová.

Podle ní je stále znát určitá opatrnost. To se projevuje i v ubytování. „Na odbyt jdou hlavně chalupy, které si může pronajmout samostatně větší rodina. S nikým dalším se tu nesetká, může si sama vařit a je to podstatně levnější než penzion nebo hotel. Je znát, že lidé jsou opatrní i na finance, nevědí, jestli budou mít na podzim práci,“ shrnula poznatky letošní sezóny.

To, že se hlavní zájem návštěvníků regionu zaměřuje na přírodu, dokládají i sami provozovatelé chat a kempů. Například ty v Sedmihorkách nebo na Kristýně už mají rezervovány většiny pobytů. Lidé chtějí do přírody, zájem je o singltrek, půjčovny kol i lodí. Jestli se během léta zaměří i na vnitřní cíle – muzea či hrady a zámky, ukáže to, jak se budou dále uvolňovat opatření. Kvůli nim už byla zrušena i celá řada venkovních letních akcí, například Benátská!.

„Zrušené byly ale třeba i některé tradiční letní akce, jakými jsou Otevřené kostely nebo Jablonecké tóny, kdy se konají koncerty jak v sakrálních prostorách, tak i v centru města nebo na molu jablonecké přehrady,“ upozornila Schaeferová.. Naopak jablonecké Eurocentrum počítá s koncerty na své letní scéně, i když ty se letos budou muset obejít bez velkých zahraničních hvězd, jak tomu bylo v minulých letech.